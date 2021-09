Beatriz Luengo zanja polémica con J Balvin y pide que “todo el mundo vaya a los Latin Grammy”

Beatriz Luengo Foto © Instagram/Beatriz Luengo

La cantante española Beatriz Luego zanjó la polémica con el músico colombiano J Balvin, quien arremetió contra los premios de la Academia Latina de la Grabación, tras conocerse la lista de nominados a los Latin Grammy 2021.

Luengo, quien es una de las compositoras del tema "Patria y Vida" devenido himno por el cambio en Cuba y nominado en dos de las categorías principales: 'Canción del Año' y 'Mejor Canción Urbana', colgó un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram con un mensaje para dar por terminado el debate sobre el boicot a la gala propuesto por Balvin y ampliar su punto de vista sobre el tema de la polémica.

“Hago este audio porque quiero hablar del post que puse anteriormente y quiero que se me entienda lo que quiero decir”, dice la cantante y compositora española al inicio de su video.

“En primer lugar, quiero zanjar la polémica con J. Balvin. Hemos hablado con José en una videollamada muy productiva, muy bonita. Hablamos sobre música, poniendo puntos de vista sobre la mesa. Le agradezco mucho su generosidad y que entendiera nuestro lado”, expuso la esposa de Yotuel Romero, otro de los creadores del tema “Patria y Vida”.

La cantante recordó que en la categoría de Mejor Canción Urbana hay cinco canciones nominadas y que “cada una tiene su historia. La nuestra, con Maykel Osorbo preso en Cuba”

“Ayer vi las lágrimas de su familia, de un muchacho que están acabando con él en la cárcel y ver que los Latin Grammy lo está reconociendo es una historia muy fuerte, muy profunda para nosotros”, argumentó la también actriz.

“Hemos estado nominados, gracias a Dios y a su bendición, muchas veces y siempre se nos hace la misma ilusión, porque hay muchísimo talento en toda Hispanoamérica”, dijo, además.

Añadió que “hay tanto talento, que cada vez que la Academia nos reconoce, yo lo siento como la primera vez, pero en este caso hay un extra añadido, que es el sufrimiento que hay con los artistas del lado de Cuba, que están sufriendo”.

“Imagino que con ‘Patria y Vida’ hay tanto sufrimiento como con las otras canciones de los artistas que están nominados, que igual tienen historias de superación en un año tan duro con el Covid. Entonces, todo el mundo merece su espacio”, dijo.

Igual expuso que “entiendo que todo el mundo merece una nominación. Entiendo que Balvin de su lado haya sentido una frustración porque no se hayan nominado cosas que él esperaba, pero creo que todo el mundo merece un espacio”.

“Lo que más me gusta de los Latin Grammy es que es un momento en que la industria iguala a los artistas, tanto a los que han tenido una proyección supergrande como a una cantautora de Nicaragua con 10 mil seguidores en Instagram. Creo que esa en la grandeza de los Latin Grammy”, señaló Beatriz Luengo.

También la artista española aclaró que “no quiero hacer una polémica de esto, porque la polémica no es lo mío”.

“Llevo muchos años en la industria. Me ha costado mucho pelear el lugar que tengo, las oportunidades de trabajo que me dan y nunca he sido una persona que ha estado en chismes o algo así. Así que no me voy a parar en ningún medio para hablar de ningún artista, si no para hablar de música, de propuestas, de debates, siempre desde el respeto, el amor y siempre de manera constructiva”, puntualizó.

Igual agradeció a J Balvin por escuchar su punto de vista, y añadió que “ha habido años anteriores en que ha salido este tipo de mensajes de boicot a la Academia, pero creo que este año, con esta situación que se ha creado, espero que no vuelva a pasar, porque me parece muy injusto”.

“Ojalá que todo el mundo vaya a esos Latin Grammy, ojalá los artistas de gran difusión, de muchísimos seguidores, vayan para que puedan conocer a esa bandita de rock colombiano y a esa artista chilena que merece que la gente la conozca. Toda la fuerza de ellos es difusión para el artista que durante todo el año no ha tenido esa oportunidad. Vamos a unirnos y hacer fuerza”, concluyó.

También el cantante cubano Yotuel Romero y el reguetonero J Balvin a propósito de las nominaciones de este año a los premios Latin Grammy conversaron por teléfono y sellaron las paces. Luego de agradecer en una directa por Instagram a todos los seguidores que han aportado argumentos a la polémica, Yotuel agradeció “de corazón” a J Balvin por la conversación privada que sostuvieron por teléfono. “Ha sido increíble, hermano, te lo digo de corazón”, expuso.

La gala para la entrega de los premios de este año se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas.