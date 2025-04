Cómo el pueblo de Cuba puede alcanzar la libertad, según un niño en Estados Unidos

“El pueblo cubano, la única forma en que puede ser libre… es educándose”, dijo Daniel Ferrer, un joven de 13 años nacido en Estados Unidos pero con raíces cubanas, durante una entrevista con Los Pichy Boys.

Lejos de repetir consignas vacías o frases hechas, Daniel lanzó una crítica directa al sistema y un llamado urgente al pueblo cubano.

“El pueblo cubano, en mi opinión, de 13 años, es el único que puede hacerlo”, insistió el joven. “Ellos son los únicos que pueden querer su libertad y salir a la calle a pedirla”.

Ferrer subrayó que el primer paso es entender por qué se lucha. “Lo más importante que necesitan saber es por qué están luchando”.

Y es en ese punto donde más crítica fue su reflexión. Para Daniel, muchos cubanos han sido forzados a enfocar su rabia en lo inmediato —la comida, la electricidad, el transporte—, pero eso es solo una parte del problema.

"No están luchando por un pedazo de pan ni por un poco de electricidad. Ellos no están luchando por eso. Lo que deberían estar luchando... no solamente es por ellos, porque ellos se mueren y ya se acabó eso. Es que vienen sus hijos, sus nietos, todas sus generaciones futuras van a seguir sufriendo hasta que alguien no se levante y diga 'hasta aquí'".

Hijo de padres cubanos, Daniel no pide intervención extranjera, ni recetas mágicas. Su planteamiento es concreto: educación, conciencia y coraje colectivo. Dice que no se trata de una lucha individual ni momentánea, sino de una causa intergeneracional.

“No que lo hagan por ellos, que lo hagan por sus hijos, por sus nietos, por su familia”, afirmó.

El mensaje fue recibido con aplausos por algunos, y con escepticismo por otros, especialmente por quienes viven dentro de Cuba y sienten que la represión no permite ni respirar, mucho menos rebelarse.

Daniel Ferrer se ha definido en redes sociales como un “joven patriota americano” y ha participado desde muy pequeño en actos y manifestaciones por la libertad de Cuba.

En 2021, con apenas 10 años, tomó el micrófono en un vuelo de United Airlines que iba de Virginia a Miami y sorprendió a todos los pasajeros con un discurso breve pero poderoso sobre la situación de Cuba, mientras en la isla seguían las consecuencias de las históricas protestas del 11J.

“Ahora mismo el pueblo cubano está en las calles luchando por su liberación del comunismo... No podemos esperar más, llevan 62 años sufriendo”, dijo en pleno vuelo, arrancando aplausos espontáneos de los viajeros.

