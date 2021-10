Papá de J Balvin sale en defensa de su hijo y manda mensaje a Residente

El papá de J Balvin con él y Residente Foto © Instagram / Álvaro Osorio, Residente

Álvaro Osorio, papá del cantante colombiano J Balvin, no dudó en defender a su hijo después de las críticas que le dedicó René Pérez, más conocido como Residente.

Toda la polémica empezó cuando J Balvin expresó su decepción al ver poca representación de reguetoneros en la lista de nominados a los Latin Grammy y pidió un boicot a la Academia Latina de la Grabación. Algunos artistas se mostraron contrarios a las opiniones del intérprete de "Mi Gente", siendo la de Residente una de las respuestas más virales, ya que comparó su música con un "carrito de hot dog".

Ante sus palabras, el padre de J Balvin no dudó en otorgarle a su hijo el título de "rey de los hot dogs". "¿A quién no le gusta? El mundo entero disfruta los hot dogs. La música es luz para las sombras. La música es paz y no controversia. La música es amistad y respeto a la diferencia", comentó Álvaro Osorio en Instagram junto a algunos fotomontajes de su hijo atendiendo un puesto de hot dog.

En su mensaje, también se refirió a Residente y le nombró directamente. "Bienvenido René a la luz. Vender perritos es un trabajo digno. Son millones en el mundo. Josecito muy agradecido porque ya está maquinando ampliar su negocio de hot dogs, se llamará la cadena del perro loco. Amigos de todos, disfrutemos con alegría la vida que es tan cortica". Y además, recordó que los perritos caliente son de la calle, como la música urbana.

El vídeo de Residente corrió como la pólvora en las redes sociales y continúa circulando pese a que lo borró a las pocas horas. El mismo provocó cientos de reacciones, entre ellas la de Don Omar, que dijo: "Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución. No hay peor tiniebla que la ignorancia".

A pesar de las duras palabras que le dedicó Residente, J Balvin se ha tomado con humor todo esta polémica y este mismo jueves compartió unas imágenes junto a un puesto de perritos calientes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.