Ricky Martin niega haberse sometido a cirugía estética: No me he hecho nada en la cara

Ricky Martin apagó las alarmas este viernes, luego de que la apariencia de su rostro se volviera trending topic en las redes. ¿Una visita al quirófano? ¿Reacción alérgica? Muchos especularon con lo primero, otros mostraron preocupación por su salud, mientras los memes invadieron las redes sociales.

El artista puertorriqueño finalmente decidió devolver la calma a sus fans, y publicó un video en sus redes sociales que también se ha hecho viral, y en el que negó haberse sometido a un procedimiento estético. Entre risas y con su carisma de siempre, contó la razón de la "transformación" de su cara que causó tanto revuelo en los últimos tres días.

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, porque supuestamente me hice algo en la cara. Y yo no me he hecho nada en la cara", afirmó rotundamente.

"Si me pongo botox si me pongo fillers se los hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde, nada, simplemente me inflamé. Fuera de eso, fue un día normal", aseguró el intérprete de La Mordidita.

Martin explicó que, pese a la inflamación que tenía, no quiso cancelar la entrevista para "Primer Impacto" junto al español Enrique Iglesias por el comienzo de su gira, aunque reconoció que hubiera sido lo mejor para evitar confusiones.

"Está todo bien. Insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable. Los conciertos están de puta madre, y seguiremos trabajando fuerte. Pero mira, nada, no hay nada", dijo el intérprete de Livin' la vida loca, mientras se palpaba el rostro, resoplaba, hacía muecas y sonreía divertido, disfrutando el momento.

"Los quiero mucho, que estén bien. ¡Nos vemos esta noche, Chicago!", exclamó por último el popular compositor, cantante y bailarín, en alusión al segundo de los más de 20 conciertos que conforman su gran tour por ciudades de Estados Unidos y Canadá, cuya fecha final está programada para el 20 de noviembre.

Para la entrevista en el espacio televisivo, Martin se presentó ante las cámaras con el rostro visiblemente hinchado, lo cual despertó la suspicacia del público, que enseguida lo asoció a un posible retoque estético. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes que ironizaron el presunto "cambio" del artista.

Este viernes, horas antes de su actuación en la icónica ciudad de Chicago, la tercera más poblada de EE.UU., Ricky compartió en su Instagram un video en el que se le ve descender de un avión charter y dirigirse a un local, donde ejercita su cuerpo y baila capoeira, una manifestación de la cultura afrobrasileña que combina danza, arte marcial, música, acrobacia y expresiones corporales.

Junto al clip, el músico escribió en inglés una frase que parece hacer un guiño cómplice a su desmentido de los rumores de estos últimos días: "Estiramiento, fisioterapia y un poco de Capoeira antes del espectáculo es una necesidad. Gracias". A Ricky se le ve a gusto, muy natural, disfrutando la sesión de relajamiento y ejercitación física.

El boricua, que en víspera de la próxima Navidad arribará a sus 50 años, disfruta de un estilo de vida saludable, pero más que todo de la familia que ha formado junto a su esposo, el pintor y artista sueco nacido en Siria, Jwan Yosef, y los mellizos Mateo y Valentino, de 13 años; la pequeña Lucía, de casi tres, y el bebé Renn, que cumple dos añitos a fines de este mes.

