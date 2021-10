Falleció la cubana que necesitaba un manómetro en hospital de Holguín

Familiares de Estrella López exigiendo un manómetro y Estrella López Foto © Captura de Pantalla / Facebook / Chucho Chacón López

Una anciana cubana que estaba ingresada en el hospital Mártires de Mayarí, en Holguín, donde sus familiares denunciaron que no había disponible ningún manómetro para suministrarle oxígeno, falleció el sábado.

"En paz descanse mi mamita del alma, vida, qué dolor tan inmenso me has dejado. Te ame, te amo y te amaré, ten por seguro que jamás te olvidare. Te amo, mi mamita querida, por Dios, qué dolor tan inmenso, mi amor querido, me has dejado", expresó su hijo, Chucho Chacón López, en su muro de Facebook.

Estrella López murió en la misma institución donde días atrás sus hijos tuvieron que recorrer los pasillos buscando un manómetro con el que aliviar los síntomas de la señora.

"Mi gran amor, me has dejado con el dolor más grande que pueda sentir un ser humano, siempre te recordaré muy contento pues muy jodedora que eras, mi mamita querida", subrayó Chacón López en otro post.

Como última opción, los familiares de la paciente pidieron ayuda en Internet para conseguir el instrumento con el cual darle el oxígeno que necesitaba.

"Necesito urgente un manómetro de oxigeno al precio que sea. Mi abuela se me está muriendo por falta de eso en el hospital Mártires de Mayarí", escribió en Facebook el usuario José Enryke.

En ese momento CiberCuba trató de conocer si consiguieron el dispositivo que demandaban, pues varios internautas dejaron mensajes en las redes sociales ofreciendo su ayuda.

El doctor Alexander Pupo Casas, quien suele denunciar en las redes sociales la crisis del sistema de salud en el país, se refirió al caso de esta anciana que finalmente falleció.

"Cuando veía este video, se veía a la mujer desesperada, imagínense ustedes la sensación de estar perdiendo a un familiar. Tuvo ella que ponerse como se puso para que entonces le prestaran atención y apareciera por un milagro la manguera para suministrar oxígeno a su familiar", señaló el galeno.

Pupo Casas se refirió también a la situación que presenta el municipio holguinero de Mayarí, donde la carencia de medicamentos y recursos, sumado a las malas condiciones estructurales en los hospitales, han dejado en un estado de total desprotección a los enfermos.

"Es increíble la situación que se respira en el municipio Mayarí, no se si será por colapso, no se si será por desatención (...), me gustaría que ese video sirviera como base para que la dirección provincial de salud de Holguín tomara medidas con este municipio y le prestara la atención que necesitan, que realmente las denuncias que llegan son más del municipio Mayarí que de los demás", recalcó.