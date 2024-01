Cubana denuncia muerte de su madre por negligencia médica y falta de recursos en Bayamo: "Ni tensiómetro tenían"

La cubana Dariannis Mejías Reyes denunció la muerte de su madre, Nelvis Reyes Morales, por presunta negligencia médica en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, Granma.

La joven explicó que el 6 de enero llevó a su madre, una mujer de 53 años, al hospital de Bayamo porque llevaba seis días con un posible dengue y su malestar empeoraba. La atención que recibió en el centro médico fue pésima.

"Para que la atendieran fue toda una odisea. Al largo de las horas la mandan para la casa, con ultrasonido negativo y tratamiento para una supuesta infección en los riñones. La doctora que la atendió ni siquiera le tomó la tensión porque ni tensiómetro tenían, por lo que no se dio cuenta de que mi mamá estaba con su presión en 40 con 60. Llegando a la casa tuve que salir con ella por urgencias al policlínico más cercano", contó.

En el policlínico, Nelvis Reyes Morales fue atendida por el equipo de doctoras de guardia. La hidrataron y compensaron su presión arterial. Pasadas unas ocho horas de observación fue enviada de vuelta a su domicilio.

"Al otro día la llevé con urgencia al hospital porque empeoraba. A los pocos minutos de estar en la sala de observación del cuerpo de guardia, la doctora pide hablar conmigo. La cosa era grave, pero no me informó del estado de gravedad hasta pasadas tres horas y luego, a los 20 minutos, cayó en paro", dijo Dariannis.

"En esa sala no había nada, ni siquiera se le puso oxígeno a mi mamá, solo cuando yo lo exigí. No había equipo de reanimación. La doctora correspondiente no hizo ninguna gestión por mandar con urgencia a mi madre a cuidados intensivos. En fin, prácticamente ni se hizo nada por ayudar a preservar su vida", se quejó la joven.

"¿Hasta cuándo cubanos, vamos a permitir esto? ¿Cuándo vamos a exigir avances, mejoría? De que nos pidan resistencia y nos hablen de dignidad, estamos hartos", dijo la joven.

El Hospital General Docente Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica en las redes sociales por denuncias de casos de presunta negligencia médica.

El caso más mediático implicó la detención y el juicio de seis médicos a finales de noviembre de 2023.El régimen acusó a los galenos de cometer negligencia durante una cirugía en la que murió un paciente.

Fueron sentenciados a dos y tres años de privación de libertad, a pesar de que demostraron que no contaban con los recursos elementales para que la cirugía tuviera éxito. Muchas personas lamentaron la decisión del gobierno cubano por crear un mal precedente dentro del gremio.

En marzo de 2023 se había denunciado otro caso de muerte por presunta negligencia médica en el mismo hospital. La víctima llegó al centro de salud con dolor de apendicitis. Estuvo más de 24 horas tirado en una camilla esperando ser atendido. Los médicos determinaron que había que operarlo y cuando le pusieron el oxígeno las mangueras estaban rotas.