Cómo votar por la cubana Fabien Laurencio en Nuestra Belleza Latina 2021

Fabien Laurencio Foto © Instagram Fabien Laurencio

La cubana Faby Laurencio de la Concepción, concursante en Nuestra Belleza Latina 2021, está entre las jóvenes que dependen del público para continuar luchando por conquistar la corona.

Fabien Laurencio depende de los votos de sus seguidores para entrar a la mansión Nuestra Belleza Latina y continuar en el concurso. Desde las redes sociales del certamen han indicado que llegó el tiempo de las votaciones y existen dos modos de participar.

Univision transmitió este domingo el primer capítulo del concurso en que los jueces elegirán a la ganadora pero el público también tiene la oportunidad de votar por su favorita.

"Este año la ganadora la vamos a elegir nosotros los jueces pero también el público", dijeron los organizadores del concurso y señalaron que los fanáticos podrán elegir a las dos personas que van a completar las 20 que continúan en la competencia.

Hubo un empate entre candidatas y la participación del público es decisiva. Hay dos formas de votar en Nuestra Belleza Latina 2021 para decidir quién continúa. Se debe ingresar en la página Nuestra Belleza Latina y votar cada domingo donde aparece el nombre de la participante cuya permanencia depende del voto de los seguidores del concurso.

Cada persona tiene 10 votos disponibles y puede elegir a 10 participantes distintas o asignar todos sus votos a una sola concursante.

Existe una segunda forma de votar que es a través de las llamadas telefónicas. Cada domingo se publicarán los nombres de las participantes y los números de teléfono a los que el público podrá marcar para apoyar a su concursante favorita.

Las votaciones estarán vigentes durante 24 horas, por lo que cada vez queda menos tiempo para votar por la concursante Faby. Los resultados de las votaciones se darán a conocer el siguiente domingo.

Fabien Laurencio tiene 27 años, es cubana y vive en Houston, Texas. Es asistente dental y modelo. La pasada semana irrumpió en el show de belleza más importante para los latinos, dado un singular parte meteorológico con una capa amarilla que llevaba un poderoso mensaje dirigido a la comunidad cubana: "Patria, Vida y Libertad" decía su ropaje.

La cubana sabe que su carrera en el concurso es difícil porque no es muy famosa aún entre los latinos y dependerá mucho del apoyo de sus seguidores. En redes sociales dejó un mensaje explícito para ellos.

"Ante todo quiero decir GRACIAS a todos los que desde que me reconocieron esos 0.005 segundos en una promoción me están apoyando. Ustedes mejor que nadie me conocen y saben que estoy aquí representándonos a todos, representando lo que somos, de donde venimos y el talento inmenso que tenemos aunque nos frenen muchas limitaciones", dijo la cubana.

Faby llegó a Estados Unidos en 2015 con su esposo. Se presentó a las audiciones de Nuestra Belleza Latina 2021 sin ninguna experiencia en el mundo de la belleza ni en el medio artístico. Sin embargo, en poco minutos supo robarse el corazón de miles de televidentes y de cubanos dentro y fuera de Estados Unidos que ven en ella un referente de lucha por un futuro mejor.

