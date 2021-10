René Arocha responde al oficialismo sobre fuga de peloteros cubanos en México: "Se fueron por voluntad propia"

El periodista Pavel Otero (i) y El expelotero Foto © Collage Canal Caribe - Facebook de René Arocha

René Arocha criticó la forma en que el periodista Pavel Otero se refirió al regreso a Cuba de la diezmada selección de béisbol Sub-23 tras la fuga de 12 peloteros, y aclaró que quienes se quedaron lo hicieron por su propia voluntad y no por presiones externas.

“Esto luce como si a los peloteros que decidieron quedarse los hubieran raptado o secuestrado a punta de pistola”, comentó en Facebook el exlanzador, residente en Estados Unidos.

“Ello se fueron por voluntad propia, no existe tal campaña para tratar que Cuba caiga en el ranking mundial”, añadió Arocha, quien concluyó que en la isla “se inventan una novela que sólo ellos se creen”.

El expelotero cubano acompañó su reproche del reportaje emitido por la Televisión Cubana que mostró la llegada de la delegación cubana a la isla, en la madrugada del lunes, luego de haber sido -según comentó en tono victimista Pavel Otero- centro de “presiones” y de un “juego sucio”.

En otra publicación, René Arocha criticó que el medio oficialista Cubadebate llevara a primera plana el concierto de Silvio Rodríguez en España, y que en cambio ignore los éxitos de los peloteros cubanos en Grandes Ligas, ello por la noticia de que Yuliesky Gourriel es campeón de bateo de la Liga Americana.

“¿Por qué no resaltan los triunfos de estos otros cubanos también o es que ya no son cubanos? A estos peloteros los quieren en Cuba entera. Son ustedes, los que dirigen el PCC, los que dirigen los medios de comunicación, los que no les dan la oportunidad al pueblo de disfrutar de sus ídolos”, reprochó el exindustrialista.

“Y estoy seguro que ustedes desde la comodidad de sus residencias a todo lujo sí los disfrutan, ven el beisbol de grandes ligas sentados como reyes en sus sillas reclinables en su aire acondicionado con su trago de un buen Havana Club”, añadió. “Algún día todo cambiará y nuestra gente dirá YA”, concluyó.

Pitcher en Cuba de los quipos Metropolitanos e Industriales, René Arocha fue uno de los primeros jugadores en abandonar un equipo Cuba de béisbol, en julio de 1991, con 27 años de edad. Consiguió llegar a las Grandes Ligas en EE.UU. y marcó el camino que luego siguieron muchos otros peloteros de la isla.

La televisión cubana definió en días recientes la fuga de los jóvenes peloteros -cuando todavía eran 7 los jugadores que habían abandonado- como “uno de los escenarios más hostiles” en la historia del movimiento deportivo en la isla, al tiempo que insistió en achacar lo sucedido a “inescrupulosos traficantes de personas”.

Cuba finalizó el Mundial Sub-23 en cuarto lugar y con la mitad del equipo, una selección que, según su mánager, Eriel Sánchez, había sido conformada teniendo en cuenta el patriotismo de sus atletas.

Sin embargo, una vez que empezaron las fugas, ni siquiera el estricto control sobre los peloteros, a quienes les montaron una guardia permanente en el hotel donde se alojaban, logró evitar las huidas.

Los 12 peloteros cubanos que abandonaron el equipo son el receptor Loidel Rodríguez; los infielders Miguel Antonio González y Yandy Yánez; los jardineros Reinaldo Lazaga, Dismany Palacios, Reinaldo Lazaga y Geisel Cepeda; y los lanzadores Dariel Fernández, Luis Dany Morales, Ubert Mejías, Yeiniel Zayas y Bryan Chi.

El periodista deportivo cubano Francys Romero reseñó que se trata de la mayor cifra de abandonos en un año en la historia del béisbol cubano. El anterior récord era de 9, en 1996, y ello contando todas las competiciones internacionales de béisbol en que participó Cuba ese año.

La pasada semana, el gobierno cubano echó la culpa el domingo a Washington de las fugas de jóvenes peloteros. Según el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), la anulación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB.

Este domingo se conoció que el santiaguero Ubert Mejías, el segundo de los peloteros cubanos en abandonar el equipo durante el torneo, ya arribó a Estados Unidos.