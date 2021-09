Gobierno cubano culpa a EE.UU. de fuga de seis peloteros en México

Diasmany Palacio, Reinaldo Lazaga y Dariel Fernández. Foto © Facebook / Diasmany Palacio / Ernesto Amaya Esquivel / Francys Romero

El gobierno cubano echó la culpa este domingo a Washington de la reciente fuga de seis peloteros del equipo de la isla que disputaría el mundial sub-23 de ese deporte en Ciudad Obregón, México.

En un tuit, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) confirmó la salida de Diasmany Palacio, Reinaldo Lazaga y Dariel Fernández, diciendo que ellos se sumaban “a quienes renuncian al compromiso contraído”.

“Los abandonos desde las filas de nuestro equipo asistente a la #U23WorldCup son expresiones concretas”, señaló el organismo gubernamental, haciéndose eco de una publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

Según el INDER, la anulación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB, decidida durante la administración del expresidente Donald Tump, “impide realizar sueños por la vía natural, habilitada para el resto de los países, y estimula el tráfico de atletas en defensa de intereses políticos, ajenos al bienestar y la tranquilidad de la familia cubana”.

“Pero si los primeros en politizar son ustedes, la doble moral y el insulto a la inteligencia de los cubanos ha cobrado en los últimos meses ribetes escándalosos, solo tienen que reconocer la decisión de las personas a decidir qué opción para su futuro es mejor y nada más, por favor”, comentó un usuario.

“Ustedes no se dan cuenta q de este país todos y más los jóvenes lo que quieren es salir huyendo del infierno comunista este, compromiso ni compromiso, ojalá y se vayan todos”, dijo otro.

“Cada abandono desde las filas del béisbol cubano confirma el cinismo con que la administración Trump anuló el acuerdo entre la Federación y la MLB. Desventaja cruel que impide el flujo natural a los circuitos de esa organización”, subrayaba la FCB.

“La emigración del béisbol cubano comenzó en 1960, y los acuerdos para frenar éxodos no eran interés de Cuba. Un posible convenio no culminaría la crisis sistémica ni los abandonos. ¿Supongamos que existe un convenio? Un jugador emigraría no para firmar sino por supervivencia”, expresó el periodista deportivo Francys Romero en Twitter.

Tres de los jugadores decidieron dejar el equipo en México antes de debutar en el torneo. Tanto Luis Dany Morales, como Ubert Mejías y Loidel Rodríguez ya no están con el equipo. Según Romero, la cifra reciente rompe el récord de más abandonos en una delegación de béisbol desde 1991.

“Aunque mis fuentes no pudieron precisarme horario con exactitud, estas tres salidas ocurrieron en horas de la madrugada, mientras todos dormían en el hotel en Obregón. Ahora el equipo Cuba en el Mundial Sub-23 está con 18 jugadores”, explicó Romero, quien cuenta con un importante acceso a fuentes dentro de este deporte, tanto en el contexto cubano como en las Grandes Ligas de EE.UU.

En el caso del lanzador pinareño Reinaldo Lazaga, fue de los últimos en ser incluido en la nómina del equipo cubano de béisbol para el Mundial Sub-23, después de que el director del equipo, Eriel Sánchez, declarara que se había tomado en cuenta factores extradeprotivos como el "patriotismo" de los jugadores elegidos en la conformación de la plantilla.