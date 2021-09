Peloteros quedan fuera del equipo Cuba por falta de “patriotismo”

Eriel Sánchez. Foto © Cubadebate

Eriel Sánchez, director del equipo Cuba categoría sub 23 que participará en la III Copa Mundial en Sonora, México, comentó que algunos jugadores podían haber quedado fuera de la selección bajo criterios extradeportivos como la “falta de patriotismo”.

A solo horas de darse a conocer este lunes los integrantes del conjunto, Sánchez ofreció declaraciones al portal oficialista Cubadebate, luego de cuestionamientos por la exclusión de nombres como Yosimar Cousín o Yunior Tur.

“Lo que puedo decir sobre eso es que para confeccionar selecciones nacionales que representen a nuestro país en un evento internacional, hay muchos parámetros que medir”, dijo el receptor espirituano.

“No solo es mirar para cuánto bateó, para cuánto lanzó, o para cuánto fildeó, hay otros aspectos como la disciplina, el patriotismo, etcétera. He dicho en otras entrevistas que es inconcebible que no estén ellos por su nombre y resultados, pero que revisen entonces los otros parámetros y miren en qué fallaron, en qué se equivocaron, y qué aspectos son los que no cumplen para estar aquí”, explicó.

“No es algo que decidimos nosotros directamente, pero hay que analizar esos otros aspectos”, agregó. El próximo martes 21 de septiembre, el equipo de 24 jugadores partirá rumbo a ese país para dos días después hacer su debut en este tipo de competencias, en pugna contra otras 11 naciones del mundo, clasificadas por zonas geográficas.

Al conocerse de la exclusión de los jóvenes, hubo diversas reacciones. “Sigue el cinismo y la falta de respeto en nuestro béisbol, el mejor relevista de la Serie Nacional Yunior Tur y el prometedor Yosimar Cousín no fueron convocados”, dijo un usuario en Facebook.

“Por eso y otras muchas cosas más el beisbol en Cuba está y estará condenado a perder cada día más calidad y atletas”, concluyó.

De igual modo, el equipo de los Toros de Camagüey se pronunció sobre el caso de su integrante, Cousín. “¿Cómo es posible que un atleta que está en el Top10 de esa categoría en el país según todos los especialistas, sea ignorado cuando se confeccionan todas las listas desde hace poco más de un año? ¿Acaso los clubes que mandan ofertas desde México, Panamá y otros países a la Federación Cubana están equivocados sobre la calidad de Yosimar?”, preguntaba este viernes.

“¿Quién puede explicar por qué este muchacho ha pasado de abrirle a Korea en un Premier 12 al más triste olvido? ¿Quién se hace responsable de esta injusticia?”, agregaba.

El elenco del Sub 23 lo integrarán tres receptores, siete jugadores de cuadro, cuatro jardineros y 10 lanzadores, en los que deben incluirse los habaneros Bryan Chi y Yandi Molina. Chi y Molina, con experiencia en Series Nacionales y en la arena internacional, formaron parte del róster del equipo nacional que consiguió el segundo lugar en el premundial, efectuado en Nicaragua, y que fue clasificatorio para la Copa Mundial.

La III Copa Mundial sub 23 representará el debut de Cuba en estos certámenes surgidos en 2016, y donde Taipéi de China y México se proclamaron campeones en la primera y segunda ediciones, respectivamente.