Exposición digital de artistas del Movimiento San Isidro reivindica el arte como forma de resistencia

Exposición virtual de artistas del Movimiento San Isidro Foto © Página Web del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina

Bajo el título “Arte en resistencia”, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), en conjunto con el programa Art in Protest (Arte en Protesta) de Human Rights Foundation (Fundación para los Derechos Humanos), inauguró este 3 de octubre una exposición digital que reúne obras de diversos artistas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) y las presenta mediante una experiencia virtual en 3D.

Con la curaduría de Claudia Genlui, quien es también miembro del MSI, los artistas Luis Manuel Otero, Amaury Pacheco, Yasser Castellanos, Afrik3Reina y Katherine Bisquet convergen en un mismo espacio con distintos lenguajes artísticos: la poesía, la pintura, la fotografía, la música, la performance. En el caso de esta última expresión, se presenta mediante fotografías.

De acuerdo con el comunicado inaugural de CADAL, "la exposición muestra cómo el arte, en cuanto forma de resistencia, se ha transformado en una práctica cultural en Cuba", por lo que propone "que se vea la obra en sí misma, esa que normalmente pasa desapercibida ante la algarabía de la represión política desplegada por el poder", con el fin fundamental de "generar una especie de lupa sobre la obra del artista".

"Hacer arte en Cuba es un ejercicio de resistencia total y esto va desde pintar una flor, leer un poema, hasta hacer—o intentar hacer—una obra de marcado carácter crítico. El simple hecho de crear, de querer decir algo, se convierte en una forma de resistencia que va más allá de la denuncia por la denuncia. Existir, es un ejercicio de resistencia en una isla marcada por el carácter represivo del poder dominante", sostiene el texto.

Acerca de los protagonistas del proyecto curatorial, sus organizadores destacan la tendencia a que sus obras sean invisibilizadas, o pasen a un segundo plano, debido a su activismo en defensa de la libertad de expresión y a la violencia política que sufren como consecuencia de su activismo y de su mismas creaciones. En esta ocasión el foco se encuentra en el arte, en un arte que cada vez encuentra menos posibilidades de interactuar con la sociedad en la isla, debido al control político que existe sobre las instituciones culturales y artísticas y a las restricciones para fundar galerías, editoriales o salas cinematográficas independientes al Estado.

"Toda la persecución, acoso y violencia de la que son víctimas es muy mediática y por tanto la obra no se ve. Todo el que se acerca lo hace desde lo político, desde el arte como resistencia, pero no a esa obra que puede generar reflexiones meramente estéticas u otro cuestionamiento. Por tanto, en Cuba muchas de estas plataformas no funcionan, porque tanto las independientes como estatales se erigen como plataformas de represión. La cultura está muriendo", argumenta el comunicado.

Luis Manuel Otero es un artista visual, co-fundador del Movimiento San Isidro, del premiado Museo de la Disidencia y de la #00 Bienal Alternativa de La Habana, una versión independiente de la Bienal de la Habana que fue blanco de la censura del gobierno.

Amaury Pacheco, conocido como Omni Poeta, es poeta, ensayista, performer y artista audiovisual y ha creado uno de los espacios más importantes de arte independiente en la sociedad civil cubana.

Yasser Castellanos es pintor, rapero e ilustrador en el periódico digital Havana Times.

Afrik3 Reina es música, artista de la palabra hablada, educadora, activista de derechos humanos y líder de Activ@ Ase, un proyecto comunitario enfocado en el empoderamiento de mujeres negras.

Katherine Bisquet es escritora, poeta, fotógrafa y una de las organizadoras y curadoras de la Bienal #00 de 2018.