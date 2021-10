Piden 6 años de cárcel para cubano golpeado por boinas negras en Caibarién el 11J

La cubana Yumey Fumero Cabarroca, residente en España, denunció que la Fiscalía de Villa Clara pide para su padre seis años de privación de libertad por participar en las protestas pacíficas del 11J.

El acusado es Isel Fumero Tuero, de 46 años, y en el momento de las protestas la familia asegura que observaba lo que ocurría en Caibarién.

"Mi papá es una persona tranquila, él no gritó consignas ni nada, solo salió en defensa de una mujer que recibía golpes por parte de los represores", contó Fumero Cabarroca a CiberCuba.

Cuenta la cubana, residente en Alicante, que en el día de ayer la familia en Cuba recibió la petición fiscal en contra de su padre, en la que se le acusa de ser organizador de las manifestaciones y desacato.

"Desacato por arrancarle tres botones del uniforme a un oficial de los que reprimía las manifestaciones, lo cual es totalmente falso porque los videos muestran a mi papá esposado y con las manos en alto, porque no es una persona violenta", señaló.

Fumero Cabarroca cuenta además que le informaron a la familia que el juicio sería bajo procedimiento sumario, por tanto no estarán presentes todas las personas que lo deseen, solamente los padres del acusado.

"Mis abuelos son personas mayores, de unos 80 años, y toda esta situación los tiene al borde de la desesperación porque desde julio mi papá está en prisión preventiva en una cárcel de Villa Clara sin cometer ningún delito", agregó la joven.

A Isel Fumero Tuero lo detuvieron el 11J y varios boinas negras lo agredieron físicamente, sin que este pudiera defenderse porque estaba esposado, sin embargo la familia sostiene que la Fiscalía se niega a ver los videos que demuestran el uso desproporcionado de la fuerza contra un civil.

"Mi familia en Cuba me pidió que dejara de hacer denuncias en internet porque eso podría agravar su situación y por complacerlos así lo hice, pero ahora que me vuelve a defraudar el sistema judicial cubano y la vida de mi papá está en peligro, quiero que todo el mundo conozca de su situación y se visibilice el caso, porque no es justo que un hombre inocente esté en la cárcel", apuntó.

Durante todo este tiempo, dice que la familia ha podido verlo una sola vez, al menos que ella sepa, y en ese momento tenía un hematoma en uno de sus ojos y le impidieron acceder a unos medicamentos que necesitaba para una lesión en el pie.

"La abogada creo que tiene un reporte médico en el que se lee la situación de salud de mi papá, pero aún así la Fiscalía pide para él una condena que creo es excesiva", apuntó.

Por último, mencionó el comentario que le hizo un funcionario cubano a la familia tras conocerse la petición fiscal, el cual dijo que si las cosas se complicaban podían ser más años de cárcel, porque hay gente que le piden hasta 12 años.

Sobre las peticiones fiscales excesivas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó que se equiparan las protestas con el delito de homicidio, según el Código Penal vigente.

"Hemos documentado al menos once peticiones fiscales de entre doce y cuatro años de prisión por supuestos delitos de 'desórdenes públicos y atentado', fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara. Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión", dijo en un comunicado Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

Aunque no existen cifras oficiales de la cantidad de detenidos y juzgados por las autoridades cubanas tras las protestas del 11J en más de 60 localidades de Cuba, grupos independientes como Cubalex elaboró un listado que reúne más de mil casos documentados de personas que se encuentran detenidas o cumplen sanción por su vínculo con las manifestaciones.