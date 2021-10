Madres y mujeres cubanas impulsan campaña en redes sociales contra las tiendas en MLC

"Mi petición es que sean padres o no, tíos, amigos, hermanos, nos ayuden a hacerlo viral, a lo mejor no logramos mucho pero nuestras voces serán escuchadas de una manera u otra, no todas tenemos las posibilidades de comprar en estas tiendas y sería un gesto solidario por parte de todos", pidió una madre en el grupo virtual Archipiélago.