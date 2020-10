Retiran confituras de vidrieras en tiendas MLC de Guantánamo para que los niños no las vean

Las autoridades cubanas retiraron las confituras de vidrieras de la tienda en MLC de Guantánamo, luego de que se hiciera viral una queja que aseguraba que muchos niños las veían y lleraban por no poderlas comprar.

"Las confituras fueron acomodadas en la fuente o pasillo, en un lugar menos visible al exterior de la unidad", según indicó Ladimir Velázquez González, gerente general del supermercado "Los Muchachos", que está en Calle Los Maceos No. 805 y Prado, en la ciudad de Guantánamo.

"Esa decisión responde a la inquietud de los guantanameros porque es cierto que llamaban mucho la atención de los niños, y es complejo explicarles la imposibilidad de muchos padres para comprarles esas golosinas, por no tener acceso a esa moneda, cuestión que ante la incomprensión de los pequeños, por lo general, les provoca el llanto", asegura el citado medio.

Nota del periódico Venceremos

Esta nueva nota llega como respuesta a una primera publicada en la edición del 18 de septiembre, en una sección de quejas de la ciudadanía llamada "Instantáneas".

Dicha nota rezaba: "Guantanameros sugieren a la gerencia de la tienda de productos en MLC situada en las calles Los Maceos esquina a Prado, se valore la posibilidad de cambiar de lugar las confituras visibles a través de la cristalería que da para esta última arteria y colocar otro producto, porque llaman mucho la atención de los niños, y es complejo explicarles la imposibilidad de los padres para comprarlos por no tener acceso a esa moneda, cuestión que ante la incomprensión de los pequeños, por lo general, les provoca el llanto".

Este texto ha despertado una gran polémica e indignación en las redes sociales.

Por su parte, el youtuber cubano Jancel Moreno se pronunció tras la polémica desatada en el país por las tiendas en Moneda Libre Convertible (MLC):

"Las tiendas en MLC solo han traído eso, un apartheid eco. Todo lo que antes podíamos comprar ahora está en monedas a las que no tenemos acceso, como si las tiendas fueran para otros que no somos nosotros", dijo. "Mover una estantería no soluciona nada, esas tiendas tienen que cerrarlas YA", agregó.

Otras personas se han manifestado sobre la situación: "Esta nota en el periódico de Guantánamo me recuerda las llamadas "casas del oro y la plata" de los años 80 en Cuba, en las que mi familia nunca pudo comprar porque ni plata ni oro teníamos, pero en la escuela escuchaba a varias amigas alardear de chocolates y ropa de marca adquiridos en esos locales... Los niños... los niños viven y guardan todo eso con especial dolor", dijo la periodista Yoani Sánchez.

Otros cubanos están exigiendo que de una vez se cierren las tiendas en MLC: “Estoy de acuerdo, es una falta de moral contra el pueblo que en plena pandemia hagan este tipo de barbaridad y después nos exigen culpar al gobierno de EUA por el bloqueo impuesto. No ganamos en dólares sólo en dolores de cabeza, para colmo los productos más demandados por la población los pasan y los seguirán pasando para MLC. Yo digo basta”, dijo recientemente un cubano.