Beatriz Luengo envía contundente y motivador mensaje para quienes están "peleando la batalla del prejuicio"

La actriz, cantante y compositora española Beatriz Luengo aprovechó su reciente nominación doble a los Latin Grammy y el éxito que está teniendo su serie Un paso adelante en la plataforma Netflix, para recordar todos los obstáculos que ha tenido que superar en su carrera y motivar a todos los que están "peleando la batalla del prejuicio".

"Me hace feliz ver que conseguí mi propósito. Hubo otros caminos para mí, pero elegí este y me ha costado lo que nadie imagina porque salir de una serie adolescente mítica me colocó en un camino subterráneo en mi lucha como cantautora", escribió Luengo en sus redes sociales.

La artista contó que aunque su música gustaba, "yo no era EL PERFIL de esos medios".

"Nunca me he quejado pues doy las gracias a Dios por lo que tengo y hay tantas personas con luchas y talentos que solo me cabe decir GRACIAS. Pero hoy escribo esto para los que estéis peleando la batalla del prejuicio. Enfóquense en dónde quieren ir y pónganle pasión. El único objetivo que sea ser feliz con lo que haces. El resto son solo opiniones que no pueden frenar tu camino. Recuerda que la opinión es de otros pero la realidad es tuya", señaló.

La cantautora, que está nominada al Grammy por decimotercera vez, aseguró que "todavía hay 'snobismo' hacia mí en algunas partes pero no me importa".

"Soy UPA a MUCHA HONRA, soy HIT LERELE, soy COMO TU NO HAY 2, LEY DE NEWTON, CAPRICHOSA… soy todo y cada uno de mis logros y mis tropiezos".

Beatriz Luengo está nominada a "Canción del año" y "Mejor Canción Urbana" por su participación en la composición de Patria y Vida, junto a su esposo Yotuel Romero, Gente de Zona, El Funky, Maykel Osorbo y Yadam González.

