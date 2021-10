Boxeador cubano Robeisy "El Tren" Ramírez subirá al ring con mensaje de Patria y Vida

Robeisy "El Tren" Ramírez / Outfit elegido para combate del sábado Foto © Facebook Robeisy "El Tren" Ramírez

El boxeador cubano Robeisy “El Tren” Ramírez llevará el mensaje de "Patria y Vida" en el outfit elegido para el combate de este sábado en Las Vegas, Estados Unidos.

El peleador anunció a sus seguidores en redes sociales que subirá al ring el 9 de octubre, en el MGM Grand Las Vegas, con un short que dice “Patria y Vida”. El mensaje va dirigido al pueblo de Cuba y a sus compatriotas en el exterior.

"Este sábado subiré al ring con Cuba y mi gente en el corazón. ¡Patria y Vida!" dijo en Facebook. "El Tren" Ramírez está en la categoría “peso pluma” o 126 libras y se enfrentará a Orlando González, un peleador de Puerto Rico.

En una transmisión en directo, de camino a Las Vegas, el cubano dijo a sus seguidores que quería aprovechar esta ocasión para que el mensaje contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel tenga alcance mundial pues se espera que las principales cadenas de televisión transmitan la pelea.

El pugilista es cienfueguero de origen. Mientras estuvo en el Equipo Cuba de Boxeo conquistó dos veces el podio olímpico (2012 y 2016). Además fue campeón en Juegos Panamericanos del 2011 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2014.

En el boxeo profesional Ramírez ya acumula varias victorias por KO en combates realizados en Estados Unidos. Lleva semanas preparándose para este combate.

En una entrevista a Play Off Magazine el cienfueguero confesó que empezó en el boxeo para poder irse temprano de la escuela pero poco a poco se enamoró del deporte de combate.

"Un día llegó el entrenador a la escuela y preguntó quién quería practicar boxeo. Por supuesto yo me anoté para poder salir temprano. Ahí comenzamos a entrenar, le cogí cariño y el gusto de ir todos los días. Luego empecé a competir dentro de Cienfuegos hasta que quedé campeón provincial y me llevaron para la Academia. De ahí seguí recto y no paré más", contó Ramírez.

Recientemente el boxeador reiteró a sus seguidores que él es un peleador que no se detiene con nada y los invitó a disfrutar el sábado con una pelea que promete ganar.

El anuncio de que Ramírez confirmando que llevará el mensaje de "Patria y Vida" al cuadrilátero fue muy bien recibido por sus seguidores. El boxeador recibió cientos de mensaje de apoyo, felicitaciones y deseos de que triunfe.

"Patria y Vida" es una popular canción de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y El Funky que se ha convertido en himno de lucha para quienes desean un cambio político en la isla.

El primer boxeador cubano que incorporó el slogan "Patria y Vida" en su vestuario fue Yordenis Ugás. Lo hizo en el evento en que se coronó como Campeón Mundial WBA del peso welter, frente a el legendario pugilista Manny Pacquiao. Ese fue el último combate del peleador filipino, quien se retiró del Boxeo profesional para dedicarse a su carrera política.