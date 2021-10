Citan al escritor cubano Ariel Maceo para un interrogatorio

Ariel Maceo y policía en su casa. Foto © Facebook / Ariel Maceo

El escritor, fotógrafo y periodista independiente cubano Ariel Maceo Téllez denunció este domingo en redes sociales que un oficial de la policía había acudido a su casa en La Habana para citarlo a un interrogatorio.

“Un capitán de la policía en mi casa ahora mismo, haciéndome la citación para una unidad policial”, señaló en una publicación donde además compartió una imagen del oficial en el interior de su vivienda.

Algunos usuarios sugirieron que las autoridades podían estar tramando arrestos múltiples a medida que se acerca la marcha pacífica del 15 de noviembre, cuya fecha original (día 20 del mismo mes) fue cambiada debido a un desfile militar anunciado por el Gobierno para la jornada anunciada previamente.

Con una posición crítica hacia el régimen de La Habana, Maceo Téllez habitualmente se expresa en contra del poder en redes sociales y, por tal motivo, ha sufrido el hostigamiento de las autoridades, llegando a ser “regulado”, es decir, que se le impide salir legalmente del archipiélago.

A finales de agosto, criticó el Decreto-Ley 35 aprobado por el régimen cubano tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio y consideró que ese día “Cuba decidió ser libre y contra eso no hay decreto, persona, ejército que pueda”.

“(…) No hay decreto alguno que pueda decir que los cubanos salieron a manifestarse porque no tenían electricidad, no fue así. Los cubanos salieron a exigir libertad para Cuba y gritaron Abajo la dictadura y Patria y Vida. No hay decreto que pueda impedir a los cubanos ejercer la libertad de expresión, ese es nuestro derecho universal”, agregó.

“El régimen cubano es violento no solo teoría, sino en la práctica, bastantes muertos tienen a su cuenta ya. Eso sí, advertidos estaban, pero el régimen es caprichoso y quiere seguir instrumentando su totalitarismo, violando nuestros derechos humanos una vez más, allá ellos”, señaló.

Maceo Téllez tiene cuatro libros sin publicar debido a su posición contra la dictadura. Nacido en 1986, es coordinador del grupo Demongéles, una plataforma que reúne a artistas independientes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país.

“Estoy prisionero en mi propio país sin cometer delito alguno. Sin haber sido procesado, sin haber cumplido sentencia siquiera. Estoy secuestrado en mi país solo porque amo a mi país, mucho más de lo que ellos, mis secuestradores, podrían llegar a amarlo jamás. Estoy prisionero en una isla desinflada remendada con parches”, expresó en una oportunidad.