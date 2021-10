Seguridad del Estado cita a madre cubana que denunció condena a su hijo por participar en el 11J

Ailex Marcano Fabelo y su hijo Foto © Facebook / Marcel Valdés

Ailex Marcano Fabelo, la madre del joven camagüeyano detenido en las protestas del 11 de julio Ángel Jesús Veliz Marcano, fue citada por la Seguridad del Estado luego de que publicara un video que se volvió viral en redes sociales.

El activista Marcel Valdés dijo que la mujer fue citada por el teniente coronel Henry y deberá presentarse el lunes a las 10:00 am en la oficina de la Seguridad del Estado en Camagüey.

"Necesito que todos los ojos estén en esta madre, sabemos de lo que son capaces de hacer con todo el que alza su voz, esta madre solo ha pedido justicia y libertad para su hijo y eso no es un delito", señaló.

Marcano Fabelo se volvió viral en redes por un conmovedor video donde denuncia que la fiscalía está pidiendo 8 años de cárcel para su hijo de 27 años, por participar en las protestas pacíficas del 11J y tras lo cual fue acusado de desorden público y atentado.

"¿Qué país es este que estamos viviendo? Qué condena. Qué desgracia contar con un gobierno tan cruel como el que tenemos. No lo permitiré. No permitiré que mi hijito sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir, tendré que mover cielo y tierra, lo haré; pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, una crueldad", dice desesperada en su publicación, grabada momentos después de conocer la solicitud de la Fiscalía por parte de la abogada del caso.

Continuó: "Esto no lo voy a permitir. Mi hijo es mi orgullo. Es un joven adecuado, es un joven que merece ser libre (...). Y renuncio a este país, a este gobierno injusto. No lo voy a permitir", afirmó desconsolada.

El video conmovió a decenas de personas, entre ellas el cantante cubano Willy Chirino, quien pidió apoyo para Marcano Fabelo.

"¡Compartan! ¡La triste realidad del pueblo cubano!", afirmó el intérprete en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el sábado la ONG Prisoners Defender posteó el material y etiquetó al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a quien pidió escuchar el reclamo de las madres cubanas cuyos hijos fueron detenidos en las manifestaciones que se realizaron en más de 60 ciudades de la isla.

"Las madres de #Cuba lloran, sufren, se desesperan, mientras a sus hijos inocentes les quieren hacer penar 8, 10 o 14 años en prisión. Rogamos a @JosepBorrellF que ejercite la gran humanidad que mostró en Cataluña para luchar por la verdad y lo haga en Cuba", posteó la organización defensora de los derechos humanos en su perfil de Twitter.

Ángel Jesús Véliz, de 27 años de edad, es el prisionero número 107 en el listado elaborado por un grupo de mujeres activistas independientes y expertas de la organización jurídica Cubalex, quienes desde el mismo día 11 de julio se han consagrado a registrar minuciosamente cada denuncia y a contactar con los familiares para registrar a todos los prisioneros asociados a las protestas.

De acuerdo con el documento, Véliz fue arrestado por la policía en su propia casa y en estos momentos se encuentra en la prisión de alta severidad ‘Kilo 8’, en Camagüey.

El conteo de Cubalex ya contabiliza 1.117 detenidos tras las protestas, la mayoría jóvenes, de los cuales al menos 500 continuarían en prisión.