Jennifer Lopez y Ben Afleck pasean su amor en el estreno de The Last Duel, en Nueva York

Jennifer Lopez y Ben Affleck pasearon su amor este sábado en la premiere en Nueva York de The Last Duel, el proyecto que ha reunido como guionista a Affleck con su entrañable amigo Matt Damon.

La pareja se mostró muy cómplice desde su llegada al Lincoln Center y posaron con deleite ante las cámaras.

La Diva del Bronx, muy sonriente en todo momento, exhibió sus abdominales en un top corto que combinó a juego con una falda muy ceñida, pero con una abertura alta que dejaba ver sus tonificadas piernas.

La estrella de Hustlers añadió como complemente un bolso de mano con estampado de cocodrilo marrón y un broche de oro.

Ben, por su parte, lució un elegante traje de pana azul y una clásica camisa blanca con una delgada corbata negra.

La actriz se mostró muy pendiente de su pareja en todo momento.

El actor de 49 años dijo la semana pasada que ha estado viviendo una buena vida desde que reavivó su relación con Lopez, con la que se ve cada vez más unido.

"Estoy muy feliz. Es un momento muy feliz en mi vida. La vida es buena”, dijo Affleck en declaraciones Extra TV mientras asistía al estreno de“ The Tender Bar”, el pasado domingo.

La pareja fue vista recientemente dando un paseo romántico por el Madison Square de la ciudad de Nueva York.

The Last Duel -dirigida por Ridley Scott- es la primera vez que Matt Damon y Ben Affleck han trabajado juntos desde "Good Will Hunting", en 1997.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.