Le roban a reguetonero cubano Ovi un par de zapatos valorados en 1,300 dólares

Ovi Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Ovidio Crespo, mejor conocido en la industria musical como Ovi, denunció a través de sus redes sociales que le habían robado un par de zapatos valorados en más de 1000 dólares.

El artista regresó a Miami luego de una exitosa gira por México, y cuando llegó a su casa descubrió que le habían sacado los zapatos de la maleta.

"Pónganle candado a las maletas que andan robando en todos los aeropuertos los sing*** esos", denunció Ovi en un video en su cuenta de Instagram, en el que dijo que generalmente "no me doy cuenta de la cantidad de zapatos que tengo", pero que esta vez quería ponerse esos en particular y cuando los buscó se dio cuenta de que se los habían robado.

Los zapatos que le robaron al reguetonero eran marca Nike, de la popular y costosa línea Air Force One Off-White University Gold, y cuestan 1,300 dólares, según el sitio El Género Cubano.

Ovi es uno de los exponentes más jóvenes y mejor posicionados del género urbano actual. Con muy poco tiempo de carrera musical ya cuenta con colaboraciones estelares como Las Leyendas Nunca Mueren, con Myke Towers y Ñengo Flow, y Joseo y Fe, con Arcángel.

Con tan solo 19 años vendió su casa en Cuba para salir del país y así poder pagarse un viaje hasta Ecuador, donde comenzó una travesía de 26 días por carretera hasta llegar a Estados Unidos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.