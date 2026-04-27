¿Qué pasó? Ovi reacciona a video suyo con oficiales en un aeropuerto y recuerda cuando casi le deportan

El reguetonero cubano Ovi reaccionó este lunes con humor a un video publicado en Instagram donde se le ve siendo escoltado, presuntamente, por dos oficiales hacia la sala de retención migratoria —el llamado «cuartico»— en un aeropuerto aparentemente estadounidense.

El clip, de 16 segundos, fue compartido por el perfil de farándula «Un Martí To Durako» y muestra al artista caminando junto a los agentes en el área de recogida de equipaje, con señalización bilingüe y carteles de LATAM Airlines visibles al fondo.

Lejos de molestarse, Ovi respondió directamente en los comentarios del post con una frase que mezcla orgullo y alivio: «El único que salió de KROME y sigue querido en emigración jajaja entrando como perro por mi casa, escoltado hasta la puerta, gracias DIOS».

La referencia al Centro de Procesamiento Krome no es casual. En septiembre de 2024, Ovi fue arrestado en Miami tras un incidente de tráfico en el que supuestamente apuntó con un arma a otro conductor desde su McLaren en Southwest Eighth Street.

Agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida lo sacaron a la fuerza de su Lamborghini en Doral. El video de su detención circuló ampliamente en redes sociales y generó una gran polémica en la comunidad cubana de Miami.

Tras comparecer ante la jueza Mindy Glazer con una fianza de 6,500 dólares, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicó una retención migratoria y lo trasladó a Krome, donde estuvo más de 90 días enfrentando una orden de deportación a Cuba.

El propio artista describió después lo que vivió: «me querían mandar para Cuba otra vez».

Logró evitar la deportación gracias a un perdón migratorio único gestionado por su abogada, con sus impuestos al día como argumento clave. Según confesó más tarde, el proceso le costó casi 80,000 dólares en honorarios de abogados.

El video de este lunes sugiere que, pese a haber resuelto su situación migratoria, Ovi sigue siendo sometido a controles especiales al ingresar a Estados Unidos. Su reacción pública, lejos de la angustia, refleja la forma en que el artista ha procesado una experiencia que marcó su vida.

En abril de 2025, Ovi defendió los derechos de los inmigrantes y lanzó un mensaje directo: «Esto no es Cuba».

El clip publicado este lunes acumuló más de 26,700 vistas en pocas horas, lo que confirma que el caso de Ovi sigue despertando interés entre sus seguidores y en la comunidad cubana en el exterior.