Fiscalía de Cuba pide 12 años de prisión para manifestante del 11J

Juan Enrique Pérez Sánchez, uno de los miles de cubanos detenidos tras las históricas y masivas protestas del 11J, podría cumplir sentencia de 12 años de prisión en caso de prosperar la petición que en su caso hace la Fiscalía de Cuba.

Su esposa, Dayajuan Pérez denunció en redes sociales el caso de Pérez Sánchez, vecino de 41 años del municipio Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. A través de un post publicado en sus redes sociales, Pérez dijo haber perdido el temor que la paralizaba y decidió alzar la voz para reclamar justicia y la liberación de su esposo.

Captura de pantalla Facebook / Dayajuan Pérez

“Buenas noches, es la primera vez que publico. Antes no lo hacía tal vez por miedo a que el régimen tomara represalias contra mí, pero ya no voy a guardar silencio. Él es mi esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez, detenido desde el 12 de julio. Hace 3 meses que vivo un infierno por no poder verlo”, confesó este sábado la joven cubana en un post de Facebook.

Detenido violentamente por los “boinas negras” en la calle, durante las concentraciones del 12 de julio, Pérez Sánchez se encuentra preso en cárcel de San José de las Lajas, según contempla el ‘Listado de detenidos y desaparecidos Cuba en Julio de 2021’, un documento público elaborado por la organización no gubernamental (ONG) Cubalex, dedicada a defender y promover los derechos humanos, como forma de transformación social para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba.

“Ayer en la tarde, supe de su petición fiscal, 12 años. ¡Dios mío! Y yo me pregunto, ¿por qué es tanta la injusticia que está cometiendo este gobierno? Mi esposo no hizo nada malo, él no atentó contra nadie, lo acusan de delitos que no cometió: desorden público, atentado, propagación de epidemia, desacato...”, indicó Pérez en su publicación de denuncia.

En redes sociales, son varios usuarios los que se han hecho eco de la injusticia que pesa sobre el caso de Pérez Sánchez. Un post del usuario Marcel Valdés identifica al manifestante como el joven que portaba un cartel durante las protestas en el que se leía: “Era tanta el hambre que nos comimos el miedo”.

“Su nombre es Juan Enrique Pérez Sánchez, 41 años, de Vegas municipio Nueva Paz. Preso tras las manifestaciones del 11 de Julio. Se encuentra en la prisión de Melena. La petición de fiscalía es de 12 años de prisión, toda una injusticia, ya que solo salió a pedir Libertad. Según me informan, Juan Enrique fue golpeado en la primera prisión que estuvo y sufrió fractura en una costilla”, informó el usuario en sus redes sociales.

La agresión con resultado de costilla fracturada fue confirmada por la esposa de Pérez Sánchez en su publicación. “No sé qué voy a hacer, lo que sí sé es que voy a luchar por él, porque él no hizo nada malo, al contrario, a él sí lo golpearon, lo humillaron, le fracturaron una costilla…”, declaró.

“¿Dónde están los derechos de los ciudadanos de este país, que llevamos 62 años oprimidos? Mi esposo solo alzo su bandera pidiendo libertad, exigiendo un cambio. Basta ya de tanto abuso para los detenidos y sus familiares. Libertad para mi esposo y para todos los presos políticos del 11J”, pidió desesperada la esposa de un manifestante pacífico al que el régimen cubano quiere aplicar una condena ejemplarizante para amedrentar a la sociedad civil.

Este viernes, el gobierno estadounidense condenó las "duras sentencias por cargos falsos" que el régimen cubano aplica contra los manifestantes del 11J y las calificó como un mecanismo para intimidar a los cubanos.

"Después de condenar a muchos manifestantes del #11DeJulio a meses de detención y multas, los fiscales de #Cuba han pedido 15 y 11 años para Félix y Saily Navarro. Estas duras sentencias por cargos falsos se hacen claramente para intimidar a los cubanos. #PresosPorQué?", posteó la sede diplomática en solidaridad con estos y todos los presos políticos del régimen que enfrentan peticiones injustas de condena por ejercer su derecho a manifestarse.