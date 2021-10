Gobierno de Miami-Dade respalda con $100 mil dólares serie online de los Estefan

Gloria Estefan (al centro) con su hija Emily y su sobrina Lili Foto © Facebook / Red Table Talk

Los comisionados del condado Miami-Dade aprobaron por unanimidad una subvención de 100,000 dólares para el programa Red Table Talk., conducido por Gloria Estefan, y en el que le acompañan su hija Emily y su sobrina Lili.

“Si pensamos en los puestos de trabajo y en el dinero que se gasta aquí, son 2,5 millones de dólares para una rebaja de 100,000 dólares”, comentó la Comisaria de Entretenimiento y Cine del Condado de Miami-Dade, Sandy Lighterman a Local 10.

Para Lighterman el programa se ha convertido en una sensación y pone a Miami en un escenario internacional, por tanto no se trata solo de dinero, sino de la marca que trae de manera implícita.

Por su parte, la comisionada Raquel Regalado resaltó que en el programa se logra que la gente hable realmente de temas que son importantes.

“Recientemente, hablaba de los abusos sufridos cuando era joven”, recordó.

Las condiciones de la subversión incluyen el pago de un "salario digno" al 70% de los empleados locales contratados, entre las que se debe incluir una estudiante local y utilizar empresas y trabajadores de producción locales, explicó la prensa local.

"Ningún tema está prohibido para Gloria Estefan, su hija Emily Estefan y su sobrina Lili Estefan, ya que estas tres generaciones aportan sus propias opiniones y experiencias de vida a la icónica Mesa Roja", se anuncia en la web del programa que se transmite por Facebook Live todos los jueves a las 12 pm del este /9 am del Pacífico y hasta el momento tiene 11 episodios.

El último episodio del programa estuvo dedicado al racismo dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, destacando que 1 de cada 4 hispanos se identifican como afrolatinos y enfrentan discriminación social.

"Karamo Brown de Queer Eye habla con franqueza sobre cómo luchó para aceptar sus raíces cubanas como hombre negro, mientras que la cantante y estrella de televisión, Amara La Negra, revela cómo experimentó el racismo en el plató de un popular programa de televisión. Además, analizamos la diferencia entre raza y etnia", se puede leer en la red social.

Por el show han pasado figuras como Jean Carlos Canela y Yotuel Romero, o Martha Beatriz Ferrer, hija de José Daniel Ferrer, con quienes se habló del tema Cuba y otros asuntos de la comunidad de cubanos en el exilio.

Sin embargo, en la comunidad de Miami no todas las voces se muestran a favor de la subvención del programa, como el influencer y activista Alexander Otaola que criticó la decisión y manifestó su malestar porque considera que no es un show que tiene resultados.

"Me parece innecesario que ese dinero que pertenece a los contribuyentes caiga en las manos de personas que no lo necesitan. Me parece muy irrespetuoso”, señaló.

Gloria Estefan (La Habana, 1957), es una cantautora, actriz y empresaria. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Ha ganado múltiples premios y reconocimientos; entre ellos, siete premios Grammy.