Gloria Estefan y Yotuel cantan emotiva versión de "Patria y Vida"

Los cantantes cubanos Gloria Estefan y Yotuel Romero le dieron vida a una emotiva versión acústica del tema Patria y Vida, que se ha convertido en un himno por la libertad de Cuba.



El exintegrante de Orishas fue unos de los invitados a la emisión de este jueves del show de Facebook "Red Table Talk: The Estefans", que estuvo dedicado a la realidad de Cuba y el sufrimiento que por décadas han padecido las familias cubanas.



El programa cerró con Gloria y Yotuel interpretando la emotiva versión de la canción, acompañados de Emily Estefan, hija de Emilio y Gloria y una de las anfitrionas del show.



"Queremos cerrar con un homenaje a todos los que están luchando por la libertad. Para Emily y para mí es un honor unirnos a Yotuel en la primera versión acústica de Patria y Vida", dijo Gloria poco antes de cantar.

Sobre la repercusión que ha tenido Patria y Vida en él y su familia, Yotuel dijo que su padre siempre le dijo que los verdaderos guerreros no eran los que iban a la guerra sin miedo, sino los que iban a pesar de tener miedo.

"El miedo hay que vencerlo porque si no nunca logras las grandes cosas (...) Cuando la humanidad se pone por encima de la ideología, ese es el día que tú dices 'no aguanto más, no puedo ver a mi pueblo sufriendo, no puedo ver a los policías dando golpes'. Eso es lo que ha pasado con millones de cubanos. Patria y Vida tiene tanta fuerza porque es la Cuba que uno visualiza", dijo Yotuel.

