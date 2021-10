Humor gráfico oficialista critica las demoras de bultos postales en Cuba

Paquetería en Cuba Foto © Facebook / Lázaro Manuel Alonso

La prensa gráfica cubana se hizo eco este domingo de las críticas a los servicios de paquetería en la isla, que tienen un atraso de hasta un año en la entrega de los envíos.

El periódico Invasor, de Ciego de Ávila, publicó una divertida caricatura que describe la lamentable situación del servicio de correo en Cuba.

En la imagen un repartidor la agencia de paquetería hace la entrega de una robusta planta a una anciana, que lamenta que su hija le haya enviado café en grano desde el exterior.

"¡Ay, pero mira que le he dicho a mi hija que no me envíe café en grano por la paquetería internacional!", afirma la mujer.

Caricatura sobre la ineficiencia de los servicios de paquetería en Cuba. Invasor

Las propias autoridades cubanas reconocieron que la distribución de la paquetería que llega a la isla enviada desde el exterior se encuentra en un estado "lamentable".

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, insistió en la importancia de perfeccionar el nivel de organización e informatización de ese trabajo, que actualmente acumula importantes atrasos.

Reconoció que el volumen de envíos supera a la cantidad que se está logrando repartir, de ahí las demoras y las molestias de la población, y que la situación se agrava por los insuficientes canales existentes para que los clientes puedan estar al tanto de sus artículos.

En un reporte la Televisión Cubana culpó a la "burocracia y las deficiencias internas" de los atrasos en un período de hasta dos años, en la entrega de paquetes en Cuba.

La situación es molesta para miles de familias, cuyos hijos gastan enormes sumas de dinero para enviar alimentos, medicinas y artículos a sus familiares en Cuba, mientras estos deben esperar hasta dos años para recibirlos.

Actualmente quedan en las 6 agencias cubanas alrededor de 300 mil bultos fuera de los términos de espera.

El compromiso del Estado es que los paquetes se entreguen antes de que finalice octubre, pero no han creado las condiciones para lograrlo, están diseñando el flujo productivo desde que empezó la pandemia del coronavirus.