Gobierno informa sobre estado de los envíos de paquetes a Cuba: Aerovaradero tiene cargas pendientes desde 2019

Autoridades cubanas debatieron este jueves en el Palacio de la Revolución el lamentable estado de la distribución de la paquetería que llega a la isla enviada desde el exterior.

En una reunión con representantes de las empresas que deben recibir y entregar las cargas, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, insistió en la importancia de perfeccionar el nivel de organización e informatización de ese trabajo, que actualmente acumula importantes atrasos.

El jefe de Gobierno reconoció que el volumen de envíos supera a la cantidad que se está logrando repartir, de ahí las demoras y las molestias de la población.



También se refirió a los insuficientes canales existentes para que los clientes puedan estar al tanto de sus artículos.



"El propósito es que en breve tiempo los paquetes, sobre todo los más antiguos, hayan encontrado a sus destinatarios", dijo Marrero.



Por su parte, el ministro de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez Dávila, dijo que, tras las medidas aplicadas en las empresas estas semanas, se ha entregado un promedio diario superior a los 38 mil bultos.

"Los planes de distribución que nos trazamos se cumplen a un 56%, acumulando un atraso general de 3.91 días en la operación emergente", detalló el Rodríguez Dávila.

Las empresas de recepción y distribución con mayores atrasos son Transcargo, Correos de Cuba y AeroVaradero. Esta última tiene cargas por distribuir que datan de noviembre del 2019, según el reporte de la prensa oficialista.

En cuanto a Correos de Cuba, actualmente tiene niveles récord de bultos acumulados. Logran procesar más de 19 mil paquetes, pero el proceso es completamente manual. Una de las soluciones para evitar las demoras sería la automatización de esta planta, reconoció la prensa oficialista.

En febrero, la empresa dijo que veía posible reducir los plazos de entrega de la paquetería internacional, pero ello no se ha cumplido.

Las redes sociales cubanas están llenas de quejas de los usuarios que siguen esperando por sus envíos o los reciben con meses de atraso.



La situación más compleja, explicaron las autoridades, la presenta La Habana, pues debe garantizar el flujo de la paquetería hacia lo interno, al tiempo de hacerlo hacia otras provincias.

Los funcionarios hablaron de fortalecer los procesos de contratación, mejorar los niveles de seguridad y las condiciones de almacenes, así como de establecer una normativa específica para el funcionamiento de las transitarias.

Hace dos semanas, Marrero Cruz también visitó en la capital cuatro agencias cuyo objeto social es la recepción y distribución de la paquetería que llega a la Isla por las vías aérea o marítima.

Marrero recorrió la Empresa Aerovaradero S.A., la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional del Grupo Empresarial Correos de Cuba, el Centro de Agrupe y Desagrupe de la Empresa Transcargo, así como la División Cubapack, perteneciente a la Corporación Cimex.

En su recorrido, estuvo acompañado de los viceprimeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, el titular de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, así como el Jefe de la Aduana General de la República de Cuba, Nelson Cordovés Reyes, y otros directivos.

Hacia el final de la jornada, Marrero Cruz explicó a los periodistas que el recorrido había incluido cuatro transitarias, de las seis de las cuales dispone el país.

Las transitarias son las empresas que se encargan de recepcionar y distribuir la paquetería que se envía desde el exterior mediante diferentes modalidades, entre las cuales está el envío que una persona hace a un familiar, o el equipaje no acompañante, que es el de alguien que realizó un viaje y ha mandado parte de sus cosas a través de las empresas de paquetería.

Con la irrupción de la COVID-19 todo se fue complicando —explicó Marrero Cruz a la prensa—, por cuenta de las limitaciones de movilidad en todo el territorio nacional. Y así, dijo, "se nos fue acumulando una cantidad de cargas importante, que la población ha estado reclamando".

Ante tal situación, acotó el Jefe de Gobierno, está teniendo lugar, desde hace un mes, un proceso de chequeo semanal "para ver cómo impulsamos todo este proceso de distribución; para ello incluso se creó en el Ministerio de Transporte un centro de dirección para comprobar todos los despachos diarios".

"Había transitarias que distribuían diariamente mil o a lo máximo dos mil envíos o bultos, y esas son las mismas de las cuales una sola puede estar distribuyendo ahora unos 19 mil bultos", afirmó Marrero.

El primer Ministro también explicó que "no estaban preparadas desde el punto de vista logístico, en materia de sistemas, de almacenes, de transportación, para una concentración tan grande de mercancías, como sucedió; pero, para también ser crítico, (hay que decir que) ha habido problemas asociados a sistemas de trabajo que no han sido los correctos, ha faltado iniciativa, sentido de la prontitud, no se actuó con la energía (necesaria) ni hubo una valoración con una visión amplia del problema".

Las autoridades prometieron que para el 20 de octubre no habrán paquetes atrasados en Cuba, y los nuevos que lleguen serán distribuidos dentro del plazo.