Culpan a "burocracia y deficiencias internas" de los atrasos de hasta dos años en la entrega de paquetes en Cuba

Las empresas estatales cubanas no han empleado a más trabajadores, no han creado un sistema de capacitación, no han incrementado los salarios, no han informatizado los procesos de gestión de la paquetería ni han hecho inversiones en aspectos tecnológicos imprescindibles a pesar de que cada paquete que entra a Cuba lleva cosas de primera necesidad para el pueblo.