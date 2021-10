¿Lavado de cara? Zuckerberg planea un cambio de nombre para Facebook

Zuckerberg durante una presentación de Facebook Foto © Facebook/Mark Zuckerberg

La empresa Facebook Inc., que enfrenta actualmente un intenso escrutinio sobre sus prácticas comerciales, planea cambiar de nombre, según informó este martes el portal especializado The Verge.

Se espera que el director ejecutivo Mark Zuckerberg anuncie el el nuevo nombre en la próxima conferencia Connect de la compañía, que tendrá lugar el 28 de octubre.

Un portavoz de Facebook se negó a comentar la primicia a The Verge, diciendo que la empresa no "comenta sobre rumores o especulaciones".

Al cambio de nombre correspondería también con un cambio en las prioridades de la empresa californiana, que ahora busca liderar el llamado "metaverso", un nuevo entorno digital paralelo potenciado por realidad aumentada y virtual. A este universo virtual se accedería con un visor de VR y probablemente con un avatar en 3D, para conectar todo tipo de entornos digitales.

Actualmente, Facebook es la empresa matriz que agrupa la red social Facebook, Instagram o WhatsApp, entre otros.

Zuckerberg, cofundador de la red social en 2004, ha dicho que el futuro de la compañía reside en el concepto de metaverso: la idea de que los usuarios vivirán, trabajarán y se ejercitarán dentro de un universo virtual.

"En los próximos años, espero que la gente pase de vernos principalmente como una empresa de redes sociales a vernos como una empresa metaversa", dijo Zuckerberg en julio. "En muchos sentidos, el metaverso es la máxima expresión de la tecnología social".

Un cambio de marca podría servir para separar aún más el trabajo futurista en el que se centra Zuckerberg del intenso escrutinio al que Facebook está actualmente sometido, con crecientes dudas sobre la forma en que opera su plataforma social en la actualidad.

Facebook no es la primera empresa de tecnología conocida que cambia de nombre a medida que se expanden sus ambiciones. En 2015, Google se reorganizó por completo bajo un holding llamado Alphabet, en parte para indicar que ya no era solo un motor de búsqueda, sino un conglomerado en expansión con empresas que fabricaban automóviles sin conductor y tecnología de la salud. Snapchat también cambió su nombre a Snap Inc. en 2016, el mismo año en que comenzó a llamarse a sí misma una "empresa de cámaras" y debutó con su primer par de gafas con cámara Spectacles.

El posible cambio de marca vendría en un momento en que Facebook está bajo el fuego de reguladores, legisladores y activistas.

La extrabajadora y denunciante Frances Haugen ha compartido miles de documentos de la empresa con los reguladores y la prensa norteamericana. Los documentos detallan la lucha de Facebook para moderar su contenido y los supuestos efectos nocivos para la salud mental de su aplicación para compartir fotos Instagram.

Durante una reciente audiencia del subcomité de Comercio del Senado, Haugen pidió transparencia sobre cómo Facebook atrae a los usuarios para que se queden en el sitio, dándole oportunidades para ofrecerles publicidad.

"Mientras Facebook opere en la sombra, ocultando sus investigaciones al escrutinio público, no podrá rendir cuentas", dijo la ex empleada.

A principios de mes, la popular red social sufrió una caída a escala mundial que afectó también otros servicios afines como Instagram, WhatsApp y Messenger.