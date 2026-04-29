Estafas en redes sociales dejan pérdidas de $2,100 millones en EEUU: ¿Qué hacer para protegerse?

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Las pérdidas reportadas por estafas iniciadas en redes sociales alcanzaron $2,100 millones en 2025 en Estados Unidos, según un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

La cifra representa un aumento de ocho veces respecto a los $261 millones registrados en 2020, y consolida a las redes sociales como el método de contacto más costoso para los consumidores, por encima de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos.

"Las redes sociales facilitan el acceso a miles de millones de personas en cualquier parte del mundo, lo que simplifica el trabajo de los estafadores a un costo mínimo", declaró la FTC en su comunicado oficial.

Casi el 30 % de todas las personas que reportaron pérdidas por fraude en 2025 indicaron que la estafa comenzó en una plataforma de redes sociales.

Facebook fue la plataforma donde se reportaron más pérdidas, superando incluso a las estafas combinadas por mensaje de texto y correo electrónico. WhatsApp e Instagram ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La FTC advierte que las cifras reales son probablemente mucho mayores, ya que la mayoría de las víctimas nunca reporta los fraudes a las autoridades.

Las tres estafas más frecuentes

Las estafas de inversión fueron las más lucrativas para los delincuentes: generaron $1,100 millones en pérdidas, más de la mitad del total.

Los estafadores crean anuncios, publicaciones o grupos de WhatsApp con testimonios falsos de "inversores exitosos" para atraer a las víctimas hacia plataformas de inversión fraudulentas.

Algunos combinan romance e inversión en una táctica conocida como "pig butchering": establecen primero una relación afectiva y luego ofrecen "consejos de inversión" para llevar a la víctima a una plataforma falsa.

Las estafas románticas causaron $298 millones en pérdidas durante 2025, y casi el 60 % de las víctimas afirmaron que el engaño comenzó en redes sociales.

Las estafas de compras fueron el tipo más reportado en cantidad de casos: más del 40% de las víctimas dijeron haber realizado un pedido tras ver un anuncio en redes sociales, pero los productos nunca llegaron o eran imitaciones.

Este fenómeno afecta a todos los grupos de edad. Todos, excepto los mayores de 80 años, reportaron más pérdidas por estafas en redes sociales que por cualquier otro método de contacto en 2025.

Cómo operan los estafadores

Los delincuentes aprovechan las redes sociales para investigar a sus víctimas potenciales: analizan perfiles públicos o piratean cuentas para segmentarlas por edad, intereses y hábitos de compra, y luego usan anuncios pagados para dirigirse a ellas con precisión.

Esta sofisticación creciente se suma a nuevas modalidades de fraude digital. Una de las más recientes es la estafa del CAPTCHA falso, que instala programas maliciosos para robar contraseñas y datos bancarios.

Paralelamente, la Administración del Seguro Social advirtió en abril sobre correos fraudulentos que suplantan a la agencia para robar datos personales y dinero de sus beneficiarios.

También se han documentado casos de falsos abogados que operan vía Facebook creando audiencias de inmigración ficticias y cobrando miles de dólares por servicios inexistentes, una modalidad que afecta especialmente a inmigrantes hispanohablantes.

La comunidad cubana en Miami y Florida ha sido blanco frecuente de múltiples modalidades, incluyendo extorsión con videos manipulados y fraudes de envíos a través de WhatsApp.

Qué recomienda la FTC para protegerse

La agencia ofrece tres medidas concretas para reducir el riesgo:

Limitar quién puede ver las publicaciones y contactos en redes sociales, ajustando la configuración de privacidad para dificultar el trabajo de los estafadores.

Nunca permitir que alguien conocido solo en redes sociales guíe decisiones de inversión, e informarse sobre cómo detectar este tipo de fraudes.

Verificar la legitimidad de cualquier empresa antes de comprar, buscando su nombre en internet junto con las palabras "estafa" o "queja".

Quienes detecten una estafa pueden reportarla a la FTC en ReporteFraude.ftc.gov.

La progresión de las pérdidas en cinco años ilustra la magnitud del problema: de $261 millones en 2020 a $2,100 millones en 2025, un incremento del 700 % que muestra cómo las redes sociales se han convertido en el principal campo de operaciones del fraude digital en Estados Unidos.