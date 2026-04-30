Otro Porsche Panamera circula sin chapa por las calles de Cuba mientras el país colapsa

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Un Porsche Panamera blanco fue captado en video circulando sin matrícula por las calles de Cuba, en un nuevo avistamiento que contrasta brutalmente con la crisis que vive la isla.

La cuenta de Instagram «Carros particulares en Cuba» publicó el clip este miércoles, mostrando el lujoso sedán desde atrás, con palmeras tropicales de fondo, en una avenida de La Habana.

El avistamiento ocurre apenas cinco días después de que otro Porsche Panamera, este de color negro, fuera fotografiado circulando por Vía Blanca y Diez de Octubre en La Habana.

Esa imagen, publicada en el grupo de Facebook «Autos Diplomáticos en Cuba», acumuló más de 600 reacciones.

La ausencia de chapa tiene una explicación burocrática: los vehículos importados salen del puerto de Regla sin matrícula porque el proceso de registro oficial es posterior a su llegada.

En marzo, autos modernos sin matrícula salían del puerto de Regla en La Habana, documentando esta práctica habitual en la importación reciente de vehículos.

El Porsche Panamera tiene un precio base de aproximadamente 92,000 dólares en Estados Unidos y puede superar los 226,500 dólares en su variante Turbo S E-Hybrid. El modelo fue elegido Mejor Auto de Lujo y Desempeño 2025 por el World Car of the Year.

Este contraste resulta especialmente llamativo en un país donde el salario promedio no llega a 20 dólares mensuales, los apagones pueden extenderse hasta 20 horas diarias y la escasez de combustible es crónica.

El fenómeno no es nuevo. En noviembre de 2025, cubanos reaccionaron con indignación al ver un BMW M5 2026 —valorado en más de 120,000 dólares— circular por las calles de la isla.

«Eso es un crimen», escribieron usuarios en redes sociales. Otro comentario resumía la paradoja: «Ese carro en Cuba es una locura y no lo digo por malo sino por la gasolina de Cuba».

El flujo de autos de alta gama se intensificó desde 2023, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a empresarios de Miami para enviar vehículos a trabajadores por cuenta propia en Cuba.

El valor de esas importaciones alcanzó casi 10 millones de dólares ese año. Desde entonces, carros de lujo como Mercedes-Benz se pusieron de moda en Cuba, con mipymes como principal canal de importación.

El marco legal se amplió con el Decreto 119/24, vigente desde el primero de enero de 2025, que flexibilizó la venta de autos en dólares a personas naturales. Desde septiembre de 2024, el gobierno cubano autorizó la compraventa de vehículos en comercializadoras como IMPEXPORT y CIMEX S.A., con un Impuesto Especial por Gama del 35% para autos de alta gama.

Cada nuevo avistamiento polariza a la sociedad cubana entre el asombro y la indignación, convirtiendo estos vehículos en símbolo de una desigualdad que el régimen no puede —ni quiere— explicar.