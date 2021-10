Cubanos responden a amenazas del régimen por marcha del 15N: "Queremos libertad"

Vocera de la Fiscalía General de la República de Cuba Foto © Cubadebate

Cientos de cubanos respondieron airados a las amenazas lanzadas este jueves por el gobierno contra quienes prevén salir a marchar por un cambio en la isla el próximo 15 de noviembre.

El portal oficialista Cubadebate posteó en su página de Facebook las amenazas de la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, quien dijo que la marcha del 15N tiene un "carácter desestabilizador e inconstitucional" y advirtió a quienes pretenden sumarse a la protesta que este acto de "desobediencia" tendría consecuencias.

Asimismo, el medio publicó un mensaje donde aseguró que "Cuba quiere amor no odio. Cuba quiere tranquilidad y esperanza, no violencia y conspiraciones. Cuba quiere vida y no bloqueo".

La respuesta de los lectores no se hizo esperar.

"Y los cubanos quieren libertad", dijo el activista Michel Matos.

"Qué clase de cinismo el de ustedes. Olímpico", posteó el periodista José Raúl Gallego, mientras la periodista Iliana Hernández afirmó que "La libertad es amor, la represión es odio, la tranquilidad de salir a manifestarse es esperanza a un mejor país y las conspiraciones para promover la calidad de vida de los cubanos es vida, el bloqueo del PCC tiene que acabar".

"Que vergüenza, no les da pena que el mundo vea que ustedes no permiten a un pueblo que quiere manifestarse" o "Dejen a Yunior. Tiene derecho como todos a pensar diferente y eso no lo hace ningún antisocial, ni mercenario ni mucho menos", fueron algunas de las reacciones.

"Efectivamente, Cuba lucha por todo eso que la dictadura le niega, porque Cuba es el pueblo no la dictadura, ese pueblo que se ha puesto en pie pa librarse del yugo que lo ha oprimido por tantos años y uds reprimen, encarcelan maltratan, lo amordazan y los matan. Ya el cubano se cansó, libertad, patria y vida", comentó otra usuaria de Facebook.

"Que vergüenza dan ustedes , que calidad de vida le dan a ustedes a su pueblo , donde un extranjero vale más que su pueblo, la dignidad de ustedes están por el piso, más de 60 propagando odio, dividiendo, descarriando a su gente, aplastándola, manipulándola, ni dan ni un respiro, vergüenza debería de darle perder unión cuando ustedes han sido los promotores de desunión", afirmó otro.

"Cuánto amor en los palos que repartieron para golpear a los que piensan diferente! Cuánto amor en las condenas injustas sin derecho a proceso, en la vigilancia permanente a tantas personas que no pueden salir de sus casas, en los actos de repudio, en el terror que infunden en las "entrevistas". No existe ningún país con tanto abuso. La dictadura sanguinaria no tiene vergüenza", expresó un cubano.

Por su parte, una persona comentó que "Los cubanos queremos poder comprar en nuestras tiendas, ir a los hoteles de este país, queremos ser libre, y todo esto con nuestro salario..."; mientras otra se preguntó "De qué amor nos hablan cuando tienen a más de 500 presos por motivos de conciencia en sus cárceles? Nos vemos el 15N", subrayó.

Este jueves 21 de octubre el Gobierno cubano advirtió a través de la Fiscalía General de la República, de las consecuencias legales de participar en la Marcha Cívica por el Cambio, planificada para el 15N.

Precisó que quienes se sumen a la convocatoria incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.

Previamente los organizadores de la protesta pacífica informaron que habían sido citados para comparecer en la mañana en las fiscalías de las distintas provincias y ciudades de residencia donde se le notificó a las autoridades la intención de realizar una marcha para pedir el fin de la violencia y la liberación de los presos en las protestas del pasado 11 de julio.