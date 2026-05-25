Condenan a cubano acusado de ordenar asesinato de su esposo, el prominente galerista de arte neoyorquino Brent Sikkema

Daniel García Carrera y Brent Sikkema Foto © Instagram/Brent Sikkema

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Un jurado federal de Manhattan declaró culpable al cubanoamericano Daniel García Carrera —conocido como Daniel Sikkema— de tres cargos por conspirar para contratar y pagar a un sicario que dio muerte a su esposo, el prominente galerista neoyorquino Brent Sikkema, de 75 años, durante unas vacaciones en Brasil en enero de 2024.

Según reportó The Wall Street Journal, el jurado del Distrito Sur de Nueva York tardó apenas dos horas, el viernes último, para emitir su veredicto de culpabilidad en los tres cargos: conspiración para cometer asesinato por encargo con resultado de muerte, asesinato por encargo con resultado de muerte y complot para asesinar a una persona en un país extranjero.

D. Sikkema no mostró emoción alguna cuando fue leído el dictamen en la sala del tribunal de Manhattan, afirmó WSJ.

El acusado se enfrenta a cadena perpetua obligatoria. La fecha de la sentencia no fue anunciada de inmediato por el tribunal.

En su alegato final del juicio, la fiscal asistente Meredith Foster fue contundente: «Él compró y pagó el asesinato de su esposo, y manipuló a amigos para hacerlo».

Los fiscales argumentaron que Daniel, de 55 años, contrató a Alejandro Triana Prevez —un exoficial de seguridad cubano reconvertido en repartidor en Brasil— para cometer el crimen en medio de un tenso y prolongado proceso de divorcio.

En la madrugada del 14 de enero de 2024, Triana entró a la residencia de Brent Sikkema, en el barrio Jardim Botânico de Río de Janeiro, tomó un cuchillo de la cocina y lo apuñaló 18 veces mientras dormía, según los registros judiciales.

Ninguna de las partes disputó que Triana fue el autor material del crimen, ni que Daniel le pagó en secreto unos 9,000 dólares antes y tras cometer el asesinato. La fiscalía presentó 11 transferencias bancarias y múltiples llamadas y mensajes entre ambos, canalizados a través de empleadas domésticas y otros intermediarios, en los meses previos al homicidio y posteriormente.

La defensa, a cargo del abogado Richard Levitt, sostuvo que los pagos eran deudas atrasadas por trabajos que Triana había realizado para la pareja en Cuba y que Daniel ocultó su vínculo con él «porque estaba en pánico tras el asesinato».

Durante el juicio, los fiscales reprodujeron grabaciones de voz que García envió a amigos durante el divorcio, en las que profirió frases como: «Esto no terminará hasta que este hombre muera» y «sigo peleando con este viejo bastardo que no se muere», según el diario The New York Post. La testigo Angela Liriano, amiga de la familia, declaró que Daniel le expresó su deseo de que Brent falleciera, cuando ella le informó que este viajaba a Brasil.

Daniel fue acusado formalmente en febrero de 2025 por el Departamento de Justicia de EE.UU., luego de que la justicia brasileña ordenara su arresto en febrero de 2024.

La pareja se había conocido en 2007 y se casó en 2013. En 2022 comenzaron los trámites de divorcio, con disputas por la custodia de su hijo Lucas —hoy de 15 años— y la división del patrimonio. Brent desheredó a Daniel en su testamento. En un correo incluido en los documentos judiciales, Daniel había pedido un acuerdo de 6,000,000 de dólares, que Brent rechazó por excesivo.

El albacea del patrimonio de Brent, James Deaver, expresó: «Esperamos que esto traiga cierre a esta trágica historia y podamos centrarnos en el bienestar de Lucas». El niño tiene en la actualidad un tutor legal y recibirá la mayor parte de su herencia cuando llegue a la mayoría de edad.

Brent Sikkema era un respetado marchante de arte contemporáneo en Nueva York. Fundó su galería en los años 90 junto a su socio Michael Jenkins y representó a artistas como Kara Walker y Vik Muniz. Tras su muerte, la galería pasó a llamarse Sikkema Malloy Jenkins.

Triana permanece preso en Brasil a la espera de su propio juicio. Su abogado declaró que «el señor Daniel fue el cerebro del crimen y lo amenazó repetidamente para que el asesinato se llevara a cabo».

Daniel García Carrera nació en Camagüey, Cuba, en 1970; emigró a España en 1998 y luego se radicó en Estados Unidos. En una autobiografía de 2006, titulada Billete al paraíso, contó que huyó de su país luego de una infancia y juventud de carencias, y trabajó en España como acompañante masculino.