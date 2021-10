Gremio Médico Cubano Libre: "El pueblo quiere elecciones en democracia"

Cubana en protesta del 11J Foto © AP en Redes Sociales

El Gremio Médico Cubano Libre rebatió este jueves un post del portal oficialista Cubadebate y afirmó que el pueblo de Cuba quiere libertad y elecciones en democracia.

La organización, que aglutina a médicos cubanos dentro y fuera de la isla, se refiere a una publicación del citado medio de prensa donde afirma que "Cuba quiere amor no odio. Cuba quiere tranquilidad y esperanza, no violencia y conspiraciones. Cuba quiere vida y no bloqueo".

Ese post ha generado reacciones de más de 400 cubanos en Facebook, y la respuesta del Gremio, que en un post en la red social asegura que el pueblo quiere mejores condiciones de vida y cambios en la política.

"No, "señores" de Cubadebate, el pueblo de Cuba lo que quiere es: Acceso a una salud digna y de calidad, alimentos, medicinas para que no mueran más personas sin atención. Libertad, principal preocupación del cubano de a pie en estos momentos", afirma la nota.

"El pueblo de Cuba quiere libertad de expresión, no más represión , persecución y acoso por pensar diferente. El pueblo de Cuba quiere libertad para los presos de conciencia, cero injusticias y un cambio de gobierno. Elecciones en democracia y con la libre participación de todos. Y todo eso por algo muy simple, porque no SOLO ustedes son el pueblo de Cuba! Cuba somos todos!", señala la publicación.

El post de Cubadebate remite a un texto publicado hoy bajo el título "Nuestros 15N: Para la normalidad, la niñez, la nación", que intenta desviar la atención sobre una convocatoria de miembros de la sociedad civil para marchar pacíficamente ese día contra la violencia en la isla.

Este jueves la fiscalía advirtió a los organizadores de la iniciativa –llamada Marcha Cívica por el Cambio el 15N– que la protesta era ilegal, y que incurrir en un acto de "desobediencia" tendría "consecuencias".

El mensaje del portal vocero del régimen también fue respondido por internautas de la isla, quienes lo consideraron cínico, y recordaron que "La libertad es amor, la represión es odio, la tranquilidad de salir a manifestarse es esperanza a un mejor país y las conspiraciones para promover la calidad de vida de los cubanos es vida, el bloqueo del PCC tiene que acabar".

Recientemente el Gremio Médico Cubano Libre también convocó a promover acciones en apoyo del doctor Manuel Guerra, integrante de esa plataforma, quien fue detenido en Holguín presuntamente por sus implicaciones en la convocatoria a la manifestación del 15N.

“Evidentemente esto es una maniobra de la Seguridad del Estado para fabricarle un delito al doctor Manuel, en este caso un delito de desacato que implica privación de libertad. Todo esto fue fríamente calculado por el aparato represivo de la dictadura cubana”, aseguró el doctor Emilio Arteaga Pérez en una trasmisión vía Facebook.