Fiscalía cita a cinco miembros de Archipiélago impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N

Yunior García, Javier Mora, Manuel Guerra y Omar Mena, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Foto © Facebook

Al menos cinco miembros del grupo Archipiélago, promotores de la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre, fueron citados ayer "con carácter oficial" por la Fiscalía de las distintas provincias del país donde residen para un encuentro este 21 de octubre con fiscales a las 9:00 de la mañana.

El actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, de La Habana, el médico Manuel Guerra Guerrero, de Holguín, el artista Omar Mena González, de Villa Clara, el poeta Javier Luis Mora Blanc, de Holguín, y el ingeniero químico y profesor universitario David Martínez Espinosa, de Cienfuegos, recibieron una "Diligencia de notificación de citación oficial" de los fiscales de sus provincias.

"La represión sigue aumentando en Cuba a medida que se acerca el 15 de noviembre. Si el mundo no vira los ojos hacia Cuba y hace lo que esté a su alcance para presionar al régimen, esto puede terminar muy mal, peor de lo que ya está", advirtió en redes sociales el periodista y académico José Raúl Gallego, quien compartió cuatro de las citaciones.

Por su parte, García Aguilera declaró en su perfil personal de Facebook que desconocen el motivo de las citaciones, pero imaginan que estén relacionados con la Marcha del 15 de noviembre.

"Pase lo que pase, insistimos en nuestro derecho a tener derechos. Estamos decididos a conquistar cívicamente nuestro espacio de participación en la realidad del país donde nacimos. No se puede pedir permiso para ser honestos, para expresar nuestro pensamiento de manera franca y pública. Cuba tendrá que dejar de ser un clóset ideológico. Los cubanos tendremos que aprender también a salir de esos armarios, con la frente bien alta, sin importar los prejuicios o los adoctrinamientos de los conservadores. La ciudadanía tiene que acabar de empoderarse, con su amplia y legítima diversidad", afirmó el activista, quien ha sobresalido en los últimos meses como uno de los líderes principales de Archipiélago y ha estado sometido a un intenso acoso por parte de las autoridades cubanas y sus medios de comunicación.

El joven denunció que, durante décadas, el Gobierno cubano ha atacado el pluralismo político e incentivado "un complejo de orillas, tribunas y trincheras", con el din de extirpar a las voces disidentes como si fueran "un tumor maligno". Sin embargo, consideró que "las viejas manipulaciones ya no les funcionan como en otros tiempos".

"No somos ese rosario de adjetivos con los que intentan descalificarnos. No llegamos en paracaídas para sembrar el caos y la hecatombe. Somos el fruto de nuestra realidad, dura y cruda. Somos como cualquiera que hace colas y corre detrás de una guagua y compra café por la izquierda, como cualquiera que comprende lo mala que está "la cosa" y usa malas palabras singularmente nuestras. Pero hay algo distinto, ya no nos funciona la muela oficialista de continuismos obedientes ni dogmas irrevocables. Nos toca a nosotros hacer que la palabra revolución vuelva a significar Cambio, y que la Soberanía al fin sea nuestra, de los ciudadanos", argumentó.

Además, comparó la realidad cubana con la realidad de la trilogía cinematográfica de ciencia ficción Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, que narra la historia de un mundo en el que miles de millones de personas viven una simulación virtual construida por una clase dominante, sin tener conciencia de ello, gracias a un cable conectado en sus cerebros, hasta que comienzan a surgir grupos rebeldes que colocan el riesgo ese sistema.

"Esta es una generación 'Matrix'. Y nosotros somos un error del sistema, una anomalía. Los agentes ya están haciendo el trabajo sucio de las máquinas. Pero, aunque todavía no sabemos saltar edificios ni esquivar balas, al menos... ya nos arrancamos los cables", dijo García Aguilera, y seguido volvió a exhortar a sus seguidores a salir a las calles el 15 de noviembre, "pase lo que pase", y "con dignidad y civismo".

Mientras, Omar Mena, anunció en sus redes que su citación le había llegado sobre las 5:00 de la tarde de ayer, y que estaba decidido a ir "con la verdad por delante".

Y las otras dos personas citadas, el médico Manuel Guerra Guerrro, en Holguín, y el ingeniero químico David Martínez Espinosa, de Cienfuegos, desde ayer y antier ya se habían vuelto noticias cuando denunciaron que habían sido expulsados de sus centros de trabajo por su activismo público en defensa de los Derechos Humanos. Primero Martínez Espinosa fue expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de su provincia, donde impartía clases de Matemáticas y Química, y al día siguiente Guerra Guerrero fue expulsado de la sala del Hospital “Nicodemus Regalado", en Buenaventura.

El ingeniero explicó entonces que la rectora de su centro docente, Arelys Falcón Hernández, basó la medida en su postura ideológica y lo acusó de reproducir "falsas noticias sobre el escenario cubano actual y de sus dirigentes" e instar a la juventud cubana a "una confrontación directa en contra de nuestro proceso social"; mientras que el médico holguinero fue notificado de su despido en la Dirección municipal de Salud Pública de Buenaventura, adonde había sido citado con directivos municipales del sector y del Partido Comunista en Buenaventura.

Los nombres de los fiscales que han firmado las citaciones en las distintas provincias son: Isabel Quesada Guerra y Yahimara Angulo González, en La Habana; Yumaité Tejeda Barea, Jorge Luis Ramírez Blanco, Dania Borrás Santiesteban y Nadieska Núñez Gumila, en Holguín; Kirenia Vizcay de la Cruz y Yurina Pérez Azconegui, en Cienfuegos; y Celenys Castro Rodríguez y Yucel Mercedes Rodríguez Reyes, en Villa Clara.