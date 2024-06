Yunior García no reprocha nada a Corina Mestre: "Nuestro último encuentro fue como enemigos"

El dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera aseguró que no se alegra de la muerte de la actriz Corina Mestre -férrea defensora del régimen- y que no le reprocha nada, pese a todo lo que ella hizo en contra de él.

Yunior compartió un texto en sus redes en el que no mencionó la actitud que tuvo Corina en 2021, cuando él promovió una protesta pacífica en las calles -la Marcha Cívica contra el Cambio convocada para el 15 de noviembre de ese año- y ella apoyó al gobierno, que denegó el permiso solicitado para realizar la protesta.

Según dijo el artista este domingo, el último encuentro entre ambos fue "como enemigos declarados".

"Fue duro. A pesar de ello, no celebro su muerte. No celebro la muerte de nadie. Era una actriz talentosa, aunque estuviéramos en las antípodas. Sé que hizo muchas cosas contra mí, incluso después de mi salida de Cuba. Y aun así, no le reprocho nada", dijo en Instagram.

"Que encuentres luz, Corina, más allá de nuestras diferencias. Y que las personas que te admiraron y quisieron, encuentren alivio", concluyó.

Corina Mestre, fallecida el sábado a los 69 años, tuvo una extensa y fructífera carrera en el teatro, la radio, el cine y la televisión, y también como profesora en la Escuela Nacional de Arte (ENA).

A la par de su relevante trayectoria actoral, fue una incondicional del gobierno.

En noviembre de 2021, se pronunció contra la Marcha Cívica contra el Cambio y afirmó que el socialismo en Cuba es irrevocable y que todo el pueblo defiende esa opción política.

"¿Cómo es posible que se piense que se pueda admitir que se realice una manifestación que está totalmente en contra de ese sistema que aprobó más del 80 por ciento de la población cubana?, dijo entonces.

"Es imposible que se pueda dar permiso para eso, porque además esa manifestación que está tratando de hacerse esta totalmente de acuerdo con quienes nos han estado agrediendo desde hace más de 60 años", agregó.

Este domingo, el Ministerio del Interior (MININT) lamentó el deceso de la actriz, a la que recordó como "fidelista, revolucionaria, martiana, patriota" y "defensora de la cultura cubana".

"Siempre fiel al MININT, del que formó parte y en el que vivirá eternamente en el corazón de sus hermanos. Corina por siempre", dijo el organismo en su Twitter.

Mestre se vinculó desde muy jovencita al MININT, tal como relató en una entrevista concedida en 2010 a la web oficial de la radio cubana.

"Entré en el Ministerio del Interior a los 14 años, y estando allí, en 1972, fundé en el MININT los festivales de aficionados. Allí estuve trabajando hasta 1980...", detalló entonces.

El propio gobernante Díaz-Canel ofreció sus condolencias por su fallecimiento y la llamó "fiel amiga, colaboradora, maestra y patriota" en una publicación en Twitter.