Yunior García recibe apoyo tras ataque a su vivienda con animales muertos: "Eso significa miedo"

Paloma decapitada en la puerta de la casa de Yunior García y Yunior García Foto © Twitter / Yunior García

Numerosos cubanos han mostrado su apoyo al dramaturgo y activista político cubano Yunior García Aguilera, quien este viernes sufrió un acto vandálico en la puerta de su vivienda.

"Así amaneció hoy la puerta de nuestra casa. Ayer intentaron amenazarnos usando a la fiscalía y hoy lo hacen con esto", escribió García Aguilera en su cuenta de Twitter, junto a tres imágenes en las que se ven palomas decapitadas frente a su puerta y el suelo lleno de plumas y tierra.

Tras su denuncia, artistas, periodistas independientes, intelectuales y ciudadanos comunes dieron su respaldo al líder del grupo Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para próximo 15 de noviembre.

Uno de ellos fue el cantante Yotuel Romero, quien calificó a Yunior como "una de esas personas que te enorgullecen, un muchacho sensato, calmado y coherente".

"Hoy su casa amaneció así, destrozada y con una paloma (las del símbolo de la paz), degollada. Es que así son los de patria o muerte, despiadados y crueles", afirmó.

La periodista Mónica Baró Sánchez criticó los "argumentos" que tienen los defensores del régimen.

"No tienen ideas, no tienen razones, no tienen decencia, no tienen coraje. Atacan a escondidas, intimidan a una familia, maltratan animales e irrespetan a una religión. Mientras, Yunior sigue apostando al civismo y la paz", expresó.

El escritor, fotógrafo y poeta Ariel Maceo Téllez cuestionó que en pleno siglo 21 no haya organizaciones internacionales establecidas en Cuba para monitorear las violaciones de los derechos humanos.

"Lamentable que la presidencia de Cuba haga estos actos vergonzosos", subrayó.

El cineasta Carlos Lechuga envió su apoyo total a Yunior García y a su esposa Dayana Prieto.

"Abuso animal, violencia, falta de civismo. La policía política una vez más actuando como los gánsteres que son", dijo.

Varios internautas condenaron a la dictadura por el acto de repudio.

"Con ese comportamiento antisocial y de absoluta bajeza moral demuestran que no valen nada. Esos son los llamados 'revolucionarios' con los que nadie con una pizca de decencia quiere tener que ver", afirmó una usuaria.

"¡Qué bajeza! Eso significa miedo, pánico, desespero, ya no saben qué hacer, una tiranía que se tambalea no sabe qué armas usar, realmente dan vergüenza, es impotencia, porque le temen a la verdad y la verdad es la que la va a derrocar", comentó otro.

Muchos enviaron su solidaridad a Yunior García y su familia.

"Mucha fuerza ante la dictadura del Partido que sigue dando muestras de su crueldad, cobardía y miedo frente a los cubanos dignos que quieren libertad para Cuba", fue uno de los mensajes.

"Estamos contigo, hermano. Sabemos que enfrentas con valor una maquinaria de propaganda y represión sin límites", escribió otro.

"Cuánta impotencia y tristeza dan esas imágenes. (...) Todo nuestro apoyo y solidaridad. Cuba necesita desterrar para siempre esta barbarie", aseguró otro usuario de la red.