Jardiel en una cola: "Ya estoy obstinao, esto es demasiao"

El humorista cubano Jardiel González, quien suele usar el humor como bálsamo para los males cotidianos, mostró una impresionante cola en La Habana y afirmó "ya estoy obstinao, esto es demasiao".

A pesar de que el actor consideró las colas como su "hábitat natural", la magnitud de la que debía enfrentar en ese momento cortaba la respiración, y presuntamente en ella había personas que habrían marcado desde "ayer".

"Mira esto, esta es la rica cola cubana. La rica, la buena, la que me gusta a mí. Ahí voy, esa es mi hábitat natural", dijo el artista, quien de inmediato le improvisó una canción al tumulto.

"Ay!, si tú me faltas yo me muero / y eso que hasta a veces marco y me voy sin na / ay! yo te quiero noche y día / cola mía, desde que me levanto estoy pa ti.

No se cuelen todavía / ya estoy obstinao / esto es demasiao / desde ayer, desde ayer".

Al final de su grabación, con una sonrisa afirmó "que viva la cola cubana", y caminó "pa arriba del lío", como se suele decir en la isla.

Las colas, si bien no son un fenómeno nuevo en Cuba, en los últimos meses se han multiplicado a causa de la escasez generalizada en el país.

En la isla se hacen tumultuarias colas hasta para comprar cigarrillos y alcohol, e incluso se hacen colas para "lo que vayan a sacar", antes de que las tiendas anuncien el producto que se pondrá a la venta.

El descontento que estas han generado en medio de la crisis del coronavirus, fue uno de los detonantes de las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la isla, Jardiel ha empleado sus redes sociales para alegrar la vida de los cubanos, con simpáticas ocurrencias que van desde "inventar el Nasojabuco", "producir tu propia sal en la azotea de tu casa" hasta narrar un "juego de pelota entre el peso cubano y el dólar americano".

Con su humor y sus ocurrentes canciones toca temas sensibles de la realidad en la isla. Cuando el gobierno anunció la comercialización de la leche de vaca y la carne de res, prohibida durante décadas, Jardiel lanzó su sketch Parque Vacásico en el que decía que, al igual que las famosas películas de Steven Spielberg, en una islita (Cuba) se intentaba "resucitar a animales casi inexistentes, y se espera que revolucionen y/o reordenen la mesa y las barrigas de los cubanos y las cubanas".

