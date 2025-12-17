Jardiel regresa a Cuba y lo reciben estos "arbolitos de Navidad": "Se respira peste"

Foto © Captura de video de Facebook / Jardiel el flaco de Cuba

El humorista cubano Jardiel González regresó a La Habana el martes y lo primero que encontró al recorrer las calles fue un panorama desolador que describió con ironía: la ciudad tomada por "arbolitos de Navidad", como calificó a la acumulación de basura en su natal Marianao.

"Ya esto no es el mayamameo, esto es otra talla, un nivel superior… Mira cómo están las jabitas de nylon colgando llenas de basura, eso es un arbolito de Navidad hecho con material reciclado, diseñado basurerísticamente", en un video compartido en Facebook.

Con su sarcasmo habitual, mostró cómo los desechos se multiplican en todas las esquinas, acompañados de olores fuertes y suciedad en calles que evidencian el abandono urbano y la falta de higiene.

"Se respira peste, y eso te rejuvenece, porque es para atrás, la cosa es para atrás, no es para alante", agregó al andar por su Marianao natal.

El video muestra un contraste evidente entre la creatividad humorística del comediante y la realidad de las calles de La Habana, donde la acumulación de basura y los problemas de saneamiento marcan la vida cotidiana de la población.

Jardiel incluso destacó detalles como el brillo de las latas, los baches y los salideros de agua sucia que interactúan con los improvisados "árboles navideños", creando un escenario que crítico.

El humorista compartió otro video de su llegada a Cuba desde Miami, donde pasó varios meses.

Allí compartió momentos familiares junto a su ex pareja, la también comediante Cuqui La Mora, y su hija en común, Lil González, en un ambiente de complicidad y respeto familiar que conmovieron a sus seguidores.

En un video publicado en TikTok, se mostró la armonía entre los tres, lo que reforzó que ambos mantiene una actitud de madurez y cariño pese a la separación.

Anteriormente Jardiel pasó tiempo en España -tiene ciudadanía española-, desde donde compartió con su público detalles de su vida cotidiana y comparó con humor las diferencias entre su ciudad natal y la vida europea.