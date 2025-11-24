¡La familia reunida! Hija de Cuqui La Mora y Jardiel muestra la buena relación entre sus padres y sus fans aplauden: “Lo recibió en su casa y todo”

La comediante cubana Cuqui La Mora volvió a ganarse el cariño de sus seguidores tras aparecer en un video junto a su ex pareja, el también humorista Jardiel, y su hija en común, Lil González, mostrando una relación de respeto, cariño y complicidad familiar que muchos aplaudieron en redes sociales.

El video, publicado por Lil en su cuenta de TikTok (@lilgonzalez5), muestra a Cuqui La Mora en su casa de Miami, sirviéndole comida a Jardiel y al también humorista cubano Víctor Molina, gran amigo de ambos. En la escena también aparece la madre de Cuqui, lo que refuerza el ambiente familiar y de armonía que tanto conmovió a sus seguidores.

“Lo recibió en su casa y todo”, comentó una usuaria, destacando el gesto de Cuqui hacia el padre de su hija. Otros mensajes no tardaron en llenar el video de cariño:

“Cuquita eres de oro”; “Qué relación más linda y cordial con el padre de tu hija y tus amigos. Eres una esencia de real cubana”; “Lo que no queríamos que se perdiera nunca y lamentablemente está pasando con algunas”; “Bendiciones, me alegra mucho por Jardiel. Cuki es un amor de persona, bendición a todos”.

Los comentarios reflejan la admiración del público por la madurez y el cariño con que ambos artistas manejan su relación tras la separación. Muchos resaltaron la importancia del respeto y la buena comunicación entre padres, especialmente por el bienestar de los hijos.

“La importancia de ser buen padre, mira cómo lo trata la madre de su hija, lo recibió y todo en su casa”, escribió otro fan, destacando la actitud positiva de Cuqui.

El encuentro entre Cuqui La Mora, Jardiel y Víctor Molina generó un ambiente de nostalgia y alegría entre los cubanos en redes, que celebraron verlos compartir nuevamente, demostrando que el cariño y la familia siempre pueden estar por encima de las diferencias.