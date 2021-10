Papás orgullosos: Natti Natasha y Raphy Pina celebran los cinco meses de Vida con un invitado especial

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Raphy Pina, Vida Isabelle

¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando Natti Natasha y Raphy Pina presentaron por primera vez a su hija, pero ya han pasado cinco meses desde que Vida Isabelle llegó al mundo. Un aniversario que los orgullosos y felices papás celebraron en familia en su casa de Miami (Florida) y con un invitado especial el viernes 22 de octubre.

A través de la cuenta de Vida Isabelle, donde la pequeña estrella ya tiene más de 1.6 millones de seguidores, sus papás compartieron algunas imágenes del festejo en el que rindieron homenaje a la bebé de la casa, cada día más parecida a su papá.

En una de las fotos vemos a Natti y Raphy posando con la pequeña entre ellas con un pequeño pastel y la carita de Vida es lo más. ¡Para comérsela!

En la celebración por los cinco meses de la bebé también estuvo presente el cantante colombiano Silvestre Dangond, que en 2018 lanzó el tema "Justicia" junto a Natti Natasha.

El artista se fotografió con la preciosa niña para preguntarle a sus seguidores a quién creen que se parece, si a su papá o a su mamá. Una pregunta que tiene respuesta unánime: ¡a Raphy Pina!

"Lo siento Natti, no pusiste nada", "Igual que su papá", "Es puro papá... es un clon de Pina" o "Sabemos que es hija de Natti porque Pina lo dice", son algunos de los divertidos comentarios que dejaron en el post en la cuenta de Vida.

El productor puertorriqueño compartió una preciosa imagen familiar con la bebé tomada durante el festejo en la que reflexionó sobre la familia.

"Siempre soñé con tener una familia ideal, muchas veces juzgamos al prójimo sin entender que quien estamos mal somos nosotros, errar es de humanos, también es de humano mejorar, corregir y seguir. Eso hice para tener esta felicidad que hoy en día me disfruto. No somos perfectos, muchas veces nos caemos pero tenemos que levantarnos y seguir, preparándonos para la próxima. Hoy me disfruto esta felicidad de 5 meses con ustedes", comentó junto a la bella imagen.

La familia celebra el quinto mes de vida de la pequeña la misma semana en la que anunciaron que ¡hay un reality de ellos en camino! Será el próximo 19 de noviembre cuando se estrene en la plataforma de Amazon Prime Videos la docu serie "Everybody Loves Natti", que contará con seis episodios y en los que podremos conocer aún más de cerca a la famosa diva urbana y a su bella familia.

