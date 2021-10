Félix Llerena: "En Cuba hay una orden de combate contra el pueblo desde 1959"

Félix Llerena Foto © Twitter / Captura de video

El activista político cubano Félix Llerena afirmó en la Cumbre de Juventud y Democracia en las Américas que en Cuba hay una orden de combate contra el pueblo desde 1959 amparada en el silencio cómplice de países aliados en la región.

Al intervenir en el evento –que organiza desde hace tres años la Organización de Estados Americanos (OEA) y reúne a varios líderes políticos del continente– el joven ejemplificó con la orden de combate reiterada por el mandatario Miguel Díaz-Canel contra manifestantes pacíficos el pasado 11 de julio.

Dijo que a raíz de ese día más de 1,174 personas fueron detenidas, de las cuales al menos 566 permanecen en prisión. Muchos de ellos, aclaró, ya fueron condenados a largas penas de hasta 10 años de prisión por protestar.

"Hago un llamado a solidarizarse con los más de 600 cubanos que en este momento están en prisión por manifestarse pacíficamente en Cuba. Llamo al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que discuta la situación de los presos políticos cubanos, muchos de ellos ya condenados", señaló Llerena, quien reside en Estados Unidos.

El activista solicitó una visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Cuba, retomar la petición al Consejo Permanente de OEA para abordar el tema de Cuba e hizo un llamado de atención sobre la Marcha Cívica convocada en la isla para el 15 de noviembre y sobre los presos políticos y miembros de Grupo Archipiélago.

Hago un llamado a la OEA a estar atentos sobre la vida de todos los presos políticos así como del dramaturgo Yunior García, la activista y emprendedora cubana Saily González Velázquez y los demás promotores de la Marcha del 15N que han sido amenazados por el régimen, apuntó.

Además, pidió revisar las relaciones diplomáticas con el régimen, quien viola la Carta Democrática Interamericana.

"Luego de 20 años de la Carta Democrática Interamericana hay algunos países que se niegan a condenar a la dictadura. (...) La OEA no puede quedarse callada porque un grupo de sus miembros decida ser cómplice de las violaciones de derechos humanos en Cuba", subrayó.

En el evento participaron personalidades como los senadores Marco Rubio y Rick Scott, y embajadores permanentes ante la Organización de Estados Americanos así como diplomáticos, líderes de opinión y analistas políticos.

En la cumbre, el senador cubanoamericano Marco Rubio dio un mensaje de bienvenida donde se solidarizó con los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países en los que se ha incrementado la represión de los regímenes totalitarios.

Esta es la 3era Cumbre Anual de Youth and Democracy in the Americas, que en esta ocasión se celebró de manera virtual a causa de la pandemia del coronavirus.