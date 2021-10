Choque múltiple involucra a 4 vehículos a la salida del túnel de 5ta avenida en La Habana y deja un peatón herido

Imágenes del choque múltiple a la salida del túnel Foto © Facebook / Accidente Buses & Camiones

Un choque múltiple ocurrido en la mañana de este lunes dejó un peatón herido y 4 vehículos siniestrados a la salida del túnel de 5ta avenida, en una ciudad de La Habana que amaneció lluviosa y con las calles mojadas.

“Ahora mismo (7:45am) en la salida del túnel de 5ta avenida. 4 vehículos se dieron por detrás. No guardaron distancia con el pavimento mojado y hay un peatón lesionado, y trasladado al centro hospitalario”, reportó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

En la publicación, su autor compartió fotografías del accidente en las que se aprecia a los cuatro autos colisionados y una larga y apretada fila de vehículos que salen al Malecón habanero por la boca del túnel que conecta los municipios de Playa con el Vedado.

“Me entristece ver un lesionado en algún siniestro, pero he de decir que, en este lugar en específico, los peatones no tienen noción del peligro, sería provechoso tener precaución aquí y que también la tuvieran los peatones. Si hubiera un policía no paraba de poner multas”, señaló un usuario del grupo de Facebook en los comentarios.

“Tienes toda la razón, vivo aquí y los veo a diario como cruzan sin tomar las precauciones. Quiero decirte que bastante poco ocurren estos accidentes acá”, agregó el autor de la publicación.

“Por ahí transitan muchas personas a esa hora, unos haciendo ejercicios otros rumbo al trabajo, es una zona peligrosa”, indicó una usuaria que presenció el accidente. “Lo más triste es que pasaron muchísimos carros por delante de la señora que estaba en el piso y nadie se la llevaba. No sé exactamente qué le sucedió, ojalá esté bien”, añadió.

Varios internautas coincidieron en señalar que la boca del túnel que está en el Vedado es un lugar peligrosísimo, por el que los vehículos circulan a gran velocidad y poca visibilidad, al tiempo que muchos peatones cruzan las vías, algo que está prohibido a esa altura.

Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Paso casi a diario por ese lugar en mi carro y he visto cómo se comporta la calle. Si ocurren pocos accidentes es por la preocupación de los conductores, porque en ese lugar he tenido que dar cada parones al carro y sacar paciencia para seguir, con personas cuerdas y otras aparentemente no tan cuerdas. Para mí es un lugar algo peligroso”, afirmó otro usuario.

“Así mismo es y sobre todo los fines de semana por la noche. Y ahora que abrieron, pa’ que te cuento”, le contestó el autor del post. “Ahora que abrieron el Malecón, si vuelvo a pasar en estos días, voy a ir a 20km, solo por precaución”, dijo otro.

“¿Y que hacía el peatón cruzando por ahí? Esa es la pregunta. Eso es una vía rápida. Si saliendo del túnel, que por demás no tienes visibilidad, sale una persona con pavimento mojado o seco, se hubiese formado algo... ¡Y más a esa hora pico!”

Ante las preguntas sobre el estado de la señora atropellada, el autor del post contestó: “Le dieron un golpe, es lo único que sé porque lo vi. El carro frenó, pero patinó y no pudo evitarlo”.

A comienzos de julio, un accidente múltiple ocurrido en la Vía Blanca, en La Habana, terminó con varios vehículos implicados en el siniestro, pero sin que se reportaran pérdidas de vidas humanas, aunque sí un herido de gravedad.

Apenas tres meses antes, un hombre fallecía y varias personas resultaban heridas como consecuencia de un accidente múltiple ocurrido también en la Vía Blanca, a la altura de la Refinería Ñico López y de la Fábrica de Galletas Albert Kuntz, en Guanabacoa, La Habana.

Un accidente múltiple ocurrido a finales de abril, en el entroque de la Cujae y Avenida Boyeros, en La Habana, dejaba una cantidad no determinada de heridos y un menor de edad, de 14 años, fallecido, aunque esto último no se pudo confirmar por esta redacción.

Los tres vehículos involucrados en el siniestro fueron una ambulancia, un "almendrón" y un auto marca Geely, presumiblemente del MININT. Según el reporte de varios usuarios, el fallecido sería el hijo del conductor del Chevrolet.