Policía italiana retiene a Alex Otaola en el aeropuerto de Roma

Alex Otaola retenido en el aeropuerto de Roma Foto © ¡Hola Ota-Ola! / Twitter

El presentador cubano Alexander Otaola fue detenido este lunes por las autoridades italianas en el aeropuerto de Roma, cuando se disponía a abordar el vuelo de regreso a Miami.

Una publicación en la cuenta en Twitter de su programa Hola! Ota-Ola! dio a conocer la retención del influencer, con una imagen en la que se le ve caminando por un pasillo de la terminal junto a un agente del orden del país europeo. Hasta el momento no se han revelado las causas del suceso.

"El arresto de la policía italiana a Alex Otaola cuando intentó salir del aeropuerto de Roma sin motivo alguno", denunció el tuit.

El popular presentador volvía a Estados Unidos, tras haber participado el domingo en una concentración en el Vaticano, para llamar la atención sobre la represión del régimen cubano y abogar por la liberación de los presos políticos en la Isla.

Minutos después del incidente en el aeropuerto, Otaola fue liberado sin cargos y pudo tomar el avión sin problemas, reveló su equipo de trabajo.

"Después de este incidente Otaola ya está en el avión camino a Miami", anunció un post en el perfil de Instagram de su programa.

Según el portal digital Cubanos por el Mundo, "alguien habría colocado una denuncia en Roma contra Otaola, pero tampoco se informó qué tipo de denuncia o el motivo de la misma".

Este no es el primer problema del presentador de YouTube desde su llegada a Italia, tras convocar una manifestación pacífica con el fin de visibilizar la crisis cubana.

El sábado pasado, a su llegada a la capital italiana, oficiales de inmigración lo detuvieron en el aeropuerto sin motivo aparente, denunció el propio Otaola durante una transmisión en vivo que realizó desde el hotel donde se hospedaba en Roma.

En aquella ocasión fue interrogado sobre la duración de su estancia en el motivo y el motivo de su visita.

"El señor de migración me dice que no sabe cuál es el problema, no me puede explicar porque él no sabe. Mi nombre estaba ahí y entonces me tuvieron que llevar a un cuartico a revisar los documentos", detalló Otaola, quien está convencido de que detrás de todos estos contratiempos está la dictadura comunista de Cuba.