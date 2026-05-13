Otaola reconoce derrota en intento de revocar a alcaldesa de Miami-Dade

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El influencer cubano Alexander Otaola reconoció este miércoles el fracaso de su campaña para revocar a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, al admitir en un comunicado de prensa que no lograron reunir las firmas necesarias para convocar una elección especial de revocatoria.

«No obtuvimos el número de firmas requeridas para convocar la elección especial, por lo que el esfuerzo de revocatorio no tuvo éxito», escribió el presentador y activista cubanoamericano en el documento, emitido un día antes del plazo límite fijado para el 14 de mayo de 2026.

El proceso, conocido como «Recall Cava», exigía reunir 65,681 firmas válidas —equivalentes al 4% de los 1.642.010 votantes registrados en el condado— en un período de 120 días.

A mediados de abril, la organizadora Mercy Pérez afirmó haber recolectado unas 50,000 firmas, cifra que analistas locales cuestionaron públicamente.

En su comunicado, Otaola apuntó directamente al Partido Republicano como responsable del fracaso: «El Partido Republicano, con la excepción de la organización Young Republicans, no brindó ningún apoyo. Kevin Cooper nunca respondió. Si hubieran ofrecido su apoyo, habríamos triunfado».

A pesar del resultado, Otaola mantuvo el discurso que motivó la iniciativa: «Hacemos un llamado al pueblo de Miami para que exija rendición de cuentas sobre los fondos públicos y evite el desplazamiento de comunidades en beneficio de intereses de desarrolladores».

El proceso de revocatoria había tenido un arranque accidentado. En diciembre de 2025, la solicitud inicial fue rechazada por el Clerk's Office de Miami-Dade debido a errores de formato y tipográficos en la petición. Tras ser corregida, fue aprobada por el Clerk de la Corte y Comptroller del condado, con autorización del funcionario electoral Juan Fernández-Barquín.

El comité «Recall Cava» también enfrentó problemas administrativos durante el proceso, incluyendo el incumplimiento del plazo de reporte de financiamiento del primer trimestre de 2026, lo que le valió una carta de «fallo en la presentación» de la Oficina del Supervisor de Elecciones.

Levine Cava, por su parte, calificó la iniciativa en todo momento como «un circo político» y «frívola y políticamente motivada».

Este nuevo tropiezo se suma a la derrota electoral de Otaola en agosto de 2024, cuando obtuvo apenas el 12% de los votos en las elecciones a la alcaldía de Miami-Dade, quedando en tercer lugar muy por detrás de Levine Cava, quien ganó con más del 58% de los sufragios y evitó una segunda vuelta.

Tras aquella derrota, Otaola rechazó los resultados y exigió un recuento voto a voto, solicitud que el Departamento de Elecciones del condado denegó al no cumplirse el umbral legal del medio punto porcentual requerido para activar ese mecanismo.

Otaola cerró su comunicado con un agradecimiento a quienes lo acompañaron: «Agradecemos sinceramente a los voluntarios, negocios y a todas las personas que resistieron presiones y se mantuvieron a nuestro lado durante todo este proceso».