Yomil responde a foto suya con el exespía Gerardo Hernández: "Vamos a dejar la hipocresía"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo dijo que la foto suya que anda circulando en internet junto al exespía Gerardo Hernández está manipulada en un nuevo intento por vincularlo con el régimen cubano.

Yomil explicó que la imagen es de 2016 y que la que anda circulando en los últimos días fue recortada con la intención de dañarlo, ya que en la foto original también aparecen la esposa de Hernández y el fallecido reguetonero El Dany.

La fotografía fue tomada durante una fiesta en casa del artista plástico Michel Mirabal y el exespía y su pareja se acercaron a ellos para pedirle una foto juntos, explicó Yomil.

"Yo soy artista y a mí cualquier persona me puede pedir una foto y yo como figura pública estoy en la obligación de aceptar, así tengamos diferencias políticas. Aquí los artistas están expuestos, no se hagan los inocentes", escribió Yomil en sus historias de redes sociales.

"Muchos de los que han cambiado su forma de pensar sí convivían con la cúpula y hoy nadie les dice nada y eso se les respeta. Así que vamos a dejar la hipocresía", resaltó Yomil.

"Por más que me quieran joder no van a encontrar la forma porque no la hay", aseguró el reguetonero.

Luego de la muerte de El Dany el 18 de julio de 2020 en el hospital Calixto García de La Habana, Yomil dijo que lo que había sucedido con su amigo y compañero musical era una negligencia médica. Poco después, Gerardo Hernández llamó "aves de rapiña" y "mercaderes del odio" a quienes pidieron explicaciones tras la muerte del músico.

"Cual aves de rapiña, se lanzan a alimentarse de la muerte de un joven músico. No les importa el genuino dolor de quienes en verdad lo querían. Ellos solo ven, en la muerte, una oportunidad", escribió el exespía en ese momento.

