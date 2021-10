Se estrena en Miami documental sobre el pelotero René Arocha, "el Jackie Robinson cubano"

René Arocha Foto © René Arocha/ Facebook

El próximo 8 de noviembre se estrenará en Miami el documental "René Arocha, el Jackie Robinson cubano", con motivo de cumplirse en 2021 los 30 años de su fuga durante un viaje a Estados Unidos, una acción que sirvió de inspiración a numerosos compatriotas que siguieron sus pasos.

El material fue escrito, producido y dirigido por Jorge (Yoyi) Morejón, periodista deportivo del canal América TeVé, quien entrevistó a otros grandes peloteros cubanos que al igual que Arocha huyeron de Cuba y continuaron su carrera en las Grandes Ligas, como El Duque Hernández, Ariel Prieto y Eddy Oropesa.

"El valor que para la historia tiene René Arocha es invaluable y ojalá que las nuevas generaciones lo sepan apreciar", dijo Morejón a Martí Noticias.

Arocha, un estelar pítcher cubano, abandonó la selección nacional el 10 de julio de 1991, aprovechando una escala que hizo su vuelo en Miami.

Era el primer pelotero que "desertaba" de la Cuba socialista, y su huida, publicada entonces en el diario oficialista Granma, abrió el camino para muchos de sus colegas que siguieron sus pasos en el devenir de los años.

"Lo curioso es que yo no me quedé para jugar en Grandes Ligas", confesó el ex serpentinero a Morejón en una entrevista publicada en 2010.

"Yo sólo quería vivir mi vida sin darle a nadie cuenta de mis actos. Yo nunca había visto un juego de Grandes Ligas y sólo conocía de nombre a José Canseco, así que, como casi todo el mundo en Cuba, creía que los peloteros de aquí eran robots, máquinas de jugar béisbol. Y pensaba que ni de casualidad tendría un espacio entre ellos", afirmó entonces.

Nacido en Regla, municipio de La Habana, con solo 15 años Arocha debutó en 1979 en Series Nacionales con el equipo Metropolitanos.

Meses después de su arribo a Estados Unidos, logró su primer contrato de 109 mil dólares con los Cardenales de San Luis, en las Ligas Menores. En 1993 hizo su entrada triunfal a las Grandes Ligas al pasar a integrar los Rojos de Cincinnati.

El documental "René Arocha, el Jackie Robinson cubano", se nombra así en alusión al primer pelotero estadounidense negro que jugó en un equipo de las Grandes Ligas en 1948.

En él su realizador incluye imágenes de archivo y estadísticas del lanzador, y revela detalles de su vida en Cuba que muestran las presiones y abusos que sufren los deportistas en la Isla.

En el material, Arocha relata cómo en 1982, debido a un escándalo que se produjo cuando integrantes de Industriales vendieron un partido a apostadores ilegales, él, que solo tenía 18 años y no militaba en ese equipo, fue investigado e interrogado por la policía.

"Me estaban vigilando, pero no pudieron probarme nada", afirmó.

"René Arocha..." cuenta con la fotografía de Ángel Segundo González, la música original de Jorge Arronte y el diseño gráfico de Ismar Rodríguez. Tiene una duración de 33 minutos y tendrá su premier el 8 de noviembre en el Museo de la Diáspora Cubana, en Miami.

"Ojalá los peloteros cubanos que hoy brillan en Grandes Ligas y ganan millones recuerden que para eso hizo falta alguien que se lanzara a lo desconocido para abrir el camino. Como mismo los boricuas usan el número 21 en el día de Roberto Clemente, los cubanos deberían usar el 10 de julio el 43 que vistió Arocha con los Cardenales. Sería un lindo reconocimiento", expresó Morejón.