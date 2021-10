Artistas e intelectuales latinoamericanos de izquierda firman carta de apoyo a Bienal de La Habana

Escultura de la Bienal previa Foto © Facebook/Bienal de La Habana

Mientras crece el número de personalidades del mundo del arte que han decidido cancelar su asistencia a la próxima edición de la Bienal de La Habana, desde México un grupo de artistas, galeristas e intelectuales de izquierda ha lanzado este martes una carta pública de respaldo a los argumentos del gobierno cubano, donde critica el boicot del evento, convocado por el Centro de Arte Contemporáneo "Wifredo Lam", en La Habana..

La carta, publicada en el diario mexicano La Jornada, es una evidente respuesta a la reciente misiva contra el evento, suscrita por más de 500 artistas de todo el mundo.

Una campaña encabezada por importantes creadores cubanos como Tania Bruguera, Marcos A. Castillo, Coco Fusco, Ángel Delgado y el recientemente desterrado Hamlet Lavastida, entre otros, ha llamado a boicotear uno de los eventos culturales más longevos e importantes del país, al que normalmente asisten curadores, artistas o galeristas de todo el mundo.

"Decimos NO a la XIV Bienal de La Habana porque los artistas cubanos llevan meses en prisión, porque decenas de trabajadores culturales están bajo arresto domiciliario y porque más de 1.000 conciudadanos fueron detenidos durante las protestas masivas del 11 de julio. De los detenidos, más de 500 cubanos siguen presos, entre ellos varios menores", dice la convocatoria.

"Hemos enviado cartas, emitido peticiones, expresado nuestra indignación en la prensa y en Internet. Hemos hecho arte y música como protesta. Hemos ayunado en público. Hemos rezado en las iglesias. Nuestros amigos en el extranjero se han manifestado y han presionado a sus políticos. El Parlamento Europeo y las Naciones Unidas han condenado la detención y el acoso de los cubanos que han tratado de expresar su creatividad y voluntad política pacíficamente", asegura la misiva.

"Y, sin embargo, nuestros colegas y conciudadanos aún siguen detenidos. Aún continúan acosados, privados de acceso a las telecomunicaciones, bajo vigilancia, y con sus familias amenazadas", añaden los firmantes.

“Vamos a boicotear la bienal mientras no liberen a todos los presos del 11 de julio”, aseguró recientemente Bruguera. “No me meto con los artistas cubanos, que actuarán como su conciencia les dicte, pero le pedimos a los extranjeros que no participen porque sería legitimar una dictadura que está metiendo presa a tanta gente”, dijo.

"Circula desde Estados Unidos y Europa un texto en inglés y español, que aspira a consolidar la narrativa de quienes reciben financiamientos de ONG sostenidas por gobiernos extranjeros, con el único fin de desacreditar la realidad del arte, la cultura y los festivales y eventos artísticos en Cuba", dice ahora la carta de La Jornada.

"Durante 13 ediciones la Bienal de La Habana ha sido un referente plural y diverso, que privilegia el arte conceptual y las tendencias más renovadoras del arte contemporáneo, como les consta a cientos de artistas, críticos y conocedores que han participado en ella. Cuatro décadas de existencia testimonian su carácter experimental y tercermundista, sin condicionamientos ideológicos, que la han hecho constituirse en una alternativa anti hegemónica a la banalización del arte por la acción del mercado", añaden los firmantes, obviando polémicas previas sobre el evento.

"El pretendido boicot tiene un claro tinte imperial y desestabilizador contra Cuba y contra la Bienal, que sufren las dificultades, carencias e incertidumbres, provocadas por la pandemia de Covid-19 en el planeta. En este caso, terriblemente agravadas por el asfixiante reforzamiento del bloqueo estadounidense, mantenido intacto por el presidente Joseph Biden contrariamente a sus promesas de campaña", insisten.

El texto de la carta llega a asegurar que "en Cuba no hay nadie preso por sus convicciones o ideas políticas, incluido ningún artista. Sí hay personas presas por atentar, en connivencia con los planes subversivos de Washington, contra un orden constitucional refrendado en 2019 por más del 85 por ciento de los electores".

El artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece en prisión desde el 11 de julio pasado.

Los firmantes también aseguran que "quienes instigan esta campaña deban, en gran medida, su formación profesional, reconocimiento público, y notoriedad internacional a la política cultural, al sistema de enseñanza artística, a las instituciones culturales y al evento que hoy denigran.

Entre los firmantes, están las promotoras del centro de arte Casa Lamm (las hermanas Germaine y Claudia Gómez Haro Desdier), junto a connotadas figuras procastristas de México como Pablo González Casanova, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer o Paco Ignacio Taibo II.

En el documento también aparecen las firmas de Saskia Verger, Joel Corrales, Mario Gallardo, Félix Beltrán y Waldo Saavedra, artistas visuales cubanos residentes en México.

Entre los artistas mexicanos que apoyan el evento oficialista figuran Cecilia Barreto, Elia Amador Godínez, Rosa María Robles, Juan José Zamarrón, Antonio Gritón, Manolo Cocho, Alfredo López Casanova, Mery Martínez, Beatriz Camfield, Demián Flores, Néstor Quiñones, Maura Falfán, Polo Castellanos, Ernesto Montes Hernández, y Natacha Lopvet.

Entre las firmas hay, también, numerosos escritores, periodistas y figuras académicas relacionadas con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También otros intelectuales y artistas del Cono Sur.

Hace dos semanas, desde México, el Ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso Grau, aseguró que eran "pseudoartistas" los que abiertamente están pidiendo cancelar la XIV Bienal (a través de mensajes en redes sociales y cartas difundidas en la prensa).

Esta misma semana, tres importantes figuras de las artes visuales a nivel mundial, el brasileño Cildo Meireles, la performer Marina Abramovic y el curador Hans Ulrich Obrist anunciaron que no irán al evento en La Habana.