El Funky en Miami: "En los Grammy se va a hablar de la libertad de Cuba"

Rapero el Funky Foto © Facebook/El Funky

El rapero cubano El Funky, quien arribó este domingo a Miami, ofreció detalles sobre su viaje a EE.UU. y subrayó que en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy se va a hablar de la libertad de Cuba. Desmintió, además, rumores que lo acusan de colaborar con la Seguridad del Estado.

“Estoy aquí para estar en los Grammy, en las premiaciones, y de lo que se va a hablar ahí es de la libertad de cuba. Ese premio no es de nosotros, esa canción nosotros la hicimos por ustedes, ese premio es del pueblo de Cuba, que es el que se lo merece, que es el que está sufriendo con hambre, con decadencia, y con todo”, indicó el músico en una transmisión en directo a través de Instagram.

“Quiero hacerle saber aquí a la gente que si estoy aquí en Miami es porque la Seguridad del Estado me dejó salir pero no me va a dejar entrar, entiendan eso”, añadió el rapero, que insistió en que su primer propósito en EE.UU. será luchar por la salida de la cárcel de Maykel Castillo Pérez y también de Luis Manuel Otero y Esteban Rodríguez.

“Voy a aprovechar para tener el poder de hablar en nombre de todos mis hermanos de San Isidro y de todos los cubanos que están presos injustamente y que están luchando por un cambio”, acotó.

“Yo no vine aquí a jugar, yo no viene aquí a chivatear, como habla mucha gente. Yo vine aquí a enfocarme en mi arte, que es lo que hago, porque yo no soy un político, yo simplemente estoy en contra del régimen y de la dictadura esa que hay allí en Cuba”, aclaró el músico, que desmintió comentarios en redes sociales que lo acusan colaborar con la Seguridad del Estado.

Se refirió en particular a algunos comentarios vertidos por "ciberclarias" en una publicación de bienvenida que hizo el presentador Carlos Otero.

“¿Coño, asere, por qué ustedes son tan comem…, asere?¿Hasta cuando vamos a seguir en la bobería? Seguridad son ustedes que están ahí 'embombando' los comentarios", cuestionó el cantante.

El rapero, gran amigo de Maykel Osorbo, relató que el régimen lo tenía a él en una condición cautelar según la cual tenía que firmar para estar en libertad, eso hasta que le llegó una Carta de Invitación para participar en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy y en otros eventos en Estados Unidos. En el caso de Maykel la Carta no fue aceptada porque está preso.

“Lo más importante, repito, es que voy a trabajar en base a la liberación de Maykel, si hay que hacer una visa humanitaria o lo que haya que hacer para que lo saquen de ahí, porque Maykel es mi hermano”, reiteró.

El Funky argumentó que poco a poco irá explicando cómo fueron sus últimos días en Cuba, en los que insiste que estuvo sometido a mucha presión y estrés.

“Ahora es cuando es, aquí sí no te tumban el internet. Esto empieza ahora”, advirtió el músico, que agradeció el apoyo especial que está recibiendo en estos momentos de Yotuel Romero, a quien no conocía personalmente hasta ahora.

La canción Patria y Vida, devenida desde su estreno en himno por un cambio político en Cuba, fue nominada el 28 de septiembre a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana en los Premios Latin Grammy 2021.

El icónico tema, interpretado por Yotuel, el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, se disputa la categoría de Canción del Año con otras 11 propuestas. En el caso de los nominados a Mejor Canción Urbana, la competencia se reduce a cinco temas.

Con casi nueve millones de reproducciones en YouTube, Patria y Vida se convirtió desde su estreno, en febrero, en símbolo de la urgencia de un giro democrático en Cuba. Así se confirmó en las protestas del 11 de julio, donde fue coreada por miles de manifestantes en la isla.

La nominación a Canción del Año en los Premios Latin Grammy suma prestigio a un tema musical destinado a traspasar fronteras y que no ha hecho más que sumar disgustos para el Gobierno cubano.

A comienzos de octubre, Yotuel Romero inició una campaña en sus redes sociales para que los raperos Maykel Osorbo y El Funky asistieran a la gala anual de los premios Latin Grammy por las dos nominaciones de Patria y Vida.