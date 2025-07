Yotuel predice un nuevo 11J en Cuba con más apoyo internacional: "Dios nos mira"

Vídeos relacionados:

El artista y activista cubano Yotuel Romero envió un emotivo mensaje a su pueblo, en el que aseguró que el espíritu del 11 de julio de 2021 (11J) sigue vivo y que un nuevo levantamiento popular en Cuba podría contar esta vez con un mayor respaldo del mundo.

“Ha sido difícil. Ha sido complicado. Las puertas no siempre se abren cuando se trata de contar la verdad de Cuba. Pero no hemos parado. Patria y Vida no es solo una película: es un grito colectivo, una cicatriz abierta, una memoria que se niega a morir”, expresó el músico en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Publicación de Facebook/Yotuel

Yotuel recordó el esfuerzo que ha supuesto llevar su documental Patria y Vida: The Power of Music a los cines, insistiendo en que el cine no es solo entretenimiento, sino un espacio para reflexionar, abrazarse y alzar la voz sin miedo.

“Buscar salas, tocar puertas, insistir porque el cine no es solo una pantalla: es un lugar para reencontrarnos, para abrazarnos entre lágrimas, para gritar sin miedo, para que el mundo pregunte: ¿Qué pasa ahí dentro?”, relató el exintegrante de Orishas.

Imagen de Facebook/Yotuel

Lo más leído hoy:

El artista destacó la acogida que tuvo la película en España, donde muchas personas se le acercaron para expresarle su solidaridad con el sufrimiento del pueblo cubano y su deseo de ver a Cuba libre. “Esa es la empatía que la dictadura ha intentado robarnos. Y es también la que tenemos que conquistar”, afirmó.

Finalmente, Yotuel agradeció a sus colaboradores por llevar Patria y Vida a salas de cine en Estados Unidos y lanzó un mensaje de esperanza y firmeza:

“Prepárense, porque el mundo va a ver lo que hicimos. Va a ver la valentía de un pueblo que se alzó un 11 de julio. Y lo volveremos a hacer. Lo sé. Dios nos mira. Y ahora el mundo estará de nuestro lado.”

Patria y Vida es una canción producto de la colaboración de Maykel Osorbo, El Funky, Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno dedicada a reclamar el fin del régimen cubano y la libertad de Cuba.

El tema acompañó a cada uno de los cubanos que salieron a las calles hace cuatro años para denunciar a la dictadura y exigir una Cuba mejor, sin comunismo y totalmente libre.

Preguntas Frecuentes sobre Yotuel Romero y el 11J en Cuba