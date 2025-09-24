Liberan a manifestante cubano del 11J tras cuatro meses detenido por ICE en EE. UU.

Vídeos relacionados:

El joven cubano Liosbel Sánchez, participante en las protestas del 11 de julio de 2021, recuperó la libertad en Estados Unidos después de pasar cuatro meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La noticia fue confirmada este lunes por el activista Cristhian González de la Moneda, conocido en redes sociales como San Memero, quien impulsó una campaña de solidaridad para evitar la deportación de los hermanos Sánchez.

“Me complace informarles que después de 4 meses de pelear el caso ya uno de los muchachos ha sido liberado por ICE. Gracias a su abogada que hizo esto posible. Liosbel Sánchez, bienvenido a la libertad”, escribió González en la red social X, junto a una foto donde aparece sonriente junto al joven recién excarcelado.

Una batalla legal y el peso de la soledad

Liosbel y su hermano Liosmel fueron arrestados por ICE el 20 de mayo de 2025, tras asistir a una audiencia migratoria en Arizona. Desde entonces, ambos quedaron atrapados en un limbo legal que despertó preocupación en la comunidad cubana en el exilio, ante la posibilidad de que fueran devueltos a Cuba y encarcelados por su participación en las protestas del 11J.

En ese contexto, González lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los costosos gastos de defensa legal de los hermanos. “No tienen familia en Estados Unidos, están prácticamente solos. Ellos corren peligro de volver a su país. Necesitamos ayuda para cubrir parte de los gastos en sus procesos legales”, explicó al anunciar la colecta.

Un caso que refleja la vulnerabilidad del exilio

La liberación de Liosbel supone un respiro para la familia y los activistas que han seguido el caso, aunque su hermano Liosmel continúa detenido. El hecho pone en evidencia las dificultades que enfrentan muchos solicitantes de asilo cubanos en Estados Unidos, quienes, tras huir de la represión en la isla, deben librar nuevas batallas legales para no ser devueltos.

El arresto de los hermanos Sánchez se había sumado a una lista creciente de episodios similares que involucran a manifestantes del 11J en riesgo de deportación. Entre ellos, el rapero contestatario El Funky, intérprete del tema Patria y Vida, quien acaba de obtener la residencia permanente en Estados Unidos, después de meses de advertencias sobre una posible deportación.

Mientras tanto, activistas y organizaciones insisten en que la prioridad es garantizar que ningún manifestante del 11J sea devuelto a Cuba, donde podrían enfrentar cárcel y represalias por haber salido a las calles en busca de libertad.

